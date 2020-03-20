مستشفى الأحرار تلغي زيارات المرضى.. والمبرة والمستشفيات المركزية توصل التعقييم

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مستشفي الأحرار التعليمي بالزقازيق ، الغاء الزيارة للمرضي اعتبارا من اليوم الجمعة ، 20 مارس على أن يتواجد مرافق واحد فقط مع المريض ، كما أكدت مستشفي المبرة بالزقازيق ، القيام بأعمال التعقييم ، ورفع أقصى درجات وتقصى النظافة والتطهير للحفاظ على المرضى والطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى ومرورا بالاستقبال والكلى والدرجات والعمليات بالإضافة إلى جرد الحوائط وتنظيف الأرضيات ، كذا مستشفيات الحسينية والابراهيمية وههيا ، و غيرهم والذين دفعوا بفرق تطهير داخل مباني المستشفيات ، للقيام بأعمال التعقيم وتحديد الزيارات منعا للزحام ونقل العدوي .

بدوره ، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي اهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي " الصحة- الزراعة " ، بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد والمنشأت الحكومية والمديريات الخدمية ودور العبادة والتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والتموين لتكثيف الحملات الرقابية علي الاسواق والمحال التجارية وأماكن بيع المنظفات والمطهرات لاحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين .