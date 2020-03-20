اليوم السابع
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مستشفى الأحرار تلغي زيارات المرضى.. والمبرة والمستشفيات المركزية توصل التعقييم

الجمعة، 20 مارس 2020 08:23 م
مستشفى الأحرار تلغي زيارات المرضى.. والمبرة والمستشفيات المركزية توصل التعقييم المبرة والمستشفيات المركزية يوصلون التعقييم
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلنت مستشفي الأحرار التعليمي بالزقازيق ، الغاء الزيارة للمرضي اعتبارا من اليوم الجمعة ، 20 مارس على أن يتواجد مرافق واحد فقط مع المريض ، كما أكدت مستشفي المبرة بالزقازيق ، القيام بأعمال التعقييم ، ورفع أقصى درجات وتقصى النظافة والتطهير للحفاظ على المرضى والطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى  ومرورا بالاستقبال والكلى والدرجات والعمليات بالإضافة إلى جرد الحوائط وتنظيف الأرضيات ، كذا مستشفيات الحسينية والابراهيمية وههيا ، و غيرهم والذين دفعوا بفرق تطهير داخل مباني المستشفيات ، للقيام بأعمال التعقيم وتحديد الزيارات منعا للزحام ونقل العدوي .

بدوره ، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي اهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي " الصحة- الزراعة " ، بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد والمنشأت الحكومية والمديريات الخدمية ودور العبادة والتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والتموين لتكثيف الحملات الرقابية علي الاسواق والمحال التجارية وأماكن بيع المنظفات والمطهرات لاحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين .

وفي هذا الإطار قامت مديرية الشباب والرياضة ، بتنفيذ حملة تعقيم وتطهير واسعه لإدارتي شباب منيا القمح وبلبيس ومركز شباب الحسينية لمواجهة فيروس كورونا المستجد شملت أعمال التطهير والتعقيم الاسطح والطرقات والممرات والحمامات والصالات الرياضيه الملحقه بمراكز الشباب ، بالاضافة الي عمل حملات توعية لنشر الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة، للحفاظ علي صحة وسلامة الرياضيين .

كما قامت مديرية التربيه والتعليم باستكمال حملة التطهير والتعقيم لمبني ديوان عام المديرية وادارتي ههيا وكفر صقر التعليميتين والمدارس التابعه لهما شملت أعمال تطهير وتعقيم جميع اسطح المنشآت والطرقات والممرات والحمامات والفصول الدراسية ومساهمة المعلمين بعدد من المعدات اللازمة لأعمال التعقيم والمواد المعقمة لسرعة الانتهاء من تنفيذ اعمال التطهير والتعقيم حفاظا علي صحة وسلامة جميع العاملين والمدرسين والطلاب.

ولمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشارة قامت مديرية الطب البيطري بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والفيروسات الأخرى وإجراء أعمال التطهير والتعقيم حيث تقوم فرق التعقيم برش المباني والأثاثات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية 4 مرات يوميا بمحلول التطهير عالي المستوى 20 مللي كلور" 0.5 % إلى لتر ماء، بالإضافة الي نشر رسائل توعية تثقيفية للعاملين بالمديرية عن الإجراءات التي يجب مراعاتها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .

المبرة والمستشفيات المركزية يوصلون التعقييم (1)
المبرة والمستشفيات المركزية يوصلون التعقييم 
المبرة والمستشفيات المركزية يوصلون التعقييم (2)
المبرة والمستشفيات المركزية يوصلون التعقييم 
المبرة والمستشفيات المركزية يوصلون التعقييم (3)
المبرة والمستشفيات المركزية يوصلون التعقييم 
المبرة والمستشفيات المركزية يوصلون التعقييم (4)
المبرة والمستشفيات المركزية يوصلون التعقييم 
 

 


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