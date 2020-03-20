اليوم السابع
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مسئولون فرنسيون يطالبون وزير الصحة بفرض استعمال الكمامات وعزل المصابين

الجمعة، 20 مارس 2020 09:29 م
مسئولون فرنسيون يطالبون وزير الصحة بفرض استعمال الكمامات وعزل المصابين كمامة طبية
كتب: أحمد علوى

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طالب العديد من المسئولين في فرنسا وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، للإهتمام بمسألة إرتداء الكمامات وعدة مسائل تتعلق بها في إطار المساهمة فى الصراع ضد فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".

ومن في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الصحة الفرنسة من "كلود جوت أستاذ علوم الطب ، وكاثرين هيل عالمة الأوبئة ، وميشيل باريجوت، رئيس لجنة جوسيو لمكافحة الأسبستوس ، وشانتال بيريشون ، رئيس الرابطة ضد العنف على الطرق" ، يدعون الحكومة خلالها  إلى "تنظيم إنتاج الأقنعة و التوعية والاشراف على كيفية استخدامها ، لمنه انتشار الوباء والحد من الكارثة.

وبدأت الرسالة بعبارة " لا يمكنك ارسال جنودًا للقتال دون إعطائهم الخوذات"، فلابد من ارتداء الكمامات وعزل المصابين فورا.

وقالوا، أبلغنا رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون في 16 مارس  الجارى أننا في حالة حرب، ويسلط هذا الإعلان المتأخر الضوء على أوجه القصور في القرار التي أدت إلى الوضع الحالي.

وبإعلانه عبارات غامضة ، أثار الرئيس انتفاخ عملاق من المدن إلى الريف سيكون له تأثير حتى في القرى التي لم يصل فيها الفيروس بعد، ولكن لا يزال من الممكن تصحيح خطأين في الاستراتيجية الوقائية ويجب تصحيحهما في أسرع وقت ممكن: كشف وعزل المصابين من جهة وارتداء القناع من جهة أخرى.

 

في حين توصي منظمة الصحة العالمية بإجراء اختبار شامل ، فقد اختار بلدنا الخيار المعاكس ، وأجرائه فقط للأشخاص الذين تتطلب حالتهم دخول المستشفى، ففي حالة الوباء ، لا يتم قبول التوصيات العامة لمنظمة الصحة العالمية دون تقديم مبررات علمية.

استراتيجية عدم اختبار الأشخاص الذين يعانون من الأعراض الخاصة بكورونا والتوصية فقط بالبقاء في المنزل، حتى دون تزويدهم بقناع، هو ضمان تلويث الأسرة بأكملها، ونشر الفيروس على نطاق أوسع.

 واوصت تلك الشخصيات الهامة في رسالتهم ، "يجب فحص الأشخاص الملوثين وعزلهم ، حتى إذا كانت حالتهم لا تتطلب أي رعاية، يمكن القيام بذلك ووضعهم الفنادق ومهاجع المدارس الثانوية بعد خلائها".

 

وقالوا "نحن لا نرسل جنودًا للقتال دون أن نعطيهم الخوذات، فمن دون وجود عدد كافى من الأقنعة ، كان موقف الحكومة والمديرية العامة للصحة هو القول بأنه لا فائدة من استخدام الأجهزة والعاملين في المستشفى.

وارتداء الكمامات يمنع أولئك الذين يحملون الفيروس (في كثير من الأحيان دون معرفة اصابتهم) من نقله وتجنب أولئك الذين ليسوا مصابين من استقباله.

إن دول جنوب شرق آسيا قادرة على السيطرة على الوباء دون قيود ، وارتداء الأقنعة على نطاق واسع هو أحد عناصر استراتيجيتها.

 

يجب على الحكومة تنظيم إنتاج الأقنعة ، وتحديد الشروط التي يجب استيفاؤها لضمان اهتمامهم وإصدار تعليمات محددة لاستخدامها بشكل صحيح، وإن انتظار التفويضات أو الموافقات لبدء الإنتاج سيكون خط فادح، فيمكن حمل الفيروس من خلال قطرات من الماء عند السعال، وهذه القطرات لا تمر عبر الأنسجة المقاومة للماء، كما إذا كان ارتداء الأقنعة منتشر، فسيكون لدى مستخدميها بالفعل ميزة عدم فرك وجوههم وأنوفهم وأفواههم أثناء يومهم.

وبالمثل ، فإن إدارة المواد الهلامية الكحولية المائية فاشلة تماما، فاليوم تفتقر إليها العديد من الصيدليات، ولا يكفي تخويل الصيادلة لإنتاجهم ، فمن الضروري فرض تواجده وقبل كل شيء تنظيم الإشراف حتى نسيطر على الوضع.

 

وتعتمد جودة إدارة هذا الوباء على قدرة الهياكل العامة على إدارة مجموعة من التفاصيل، نحن نواجه المماطلة من صانعي القرار الذين يرفضون ، بسبب الأيديولوجية وعدم الكفاءة ونقص الشجاعة، اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين، فكل يوم نرى العديد من الاقتراحات الجديدة ، بدلاً من تنظيم الجاد كما فعل الصينيون.

وفى نهاية الرسالة وقال المسئولين ، "نرجو قبول الوزير التعبير عن مشاعرنا المتميزة".

 


فرنسا

وزير الصحة الفرنسية

كورونا في فرنسا

اخبار العالم

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