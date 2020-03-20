مديرية الصحة بدمياط تصدر بيانا بشأن إصابة ممرضة فى المستشفى العام بكورونا

وأشار البيان إلى أن مديرية الصحة بدمياط قامت عقب ظهور حالة إيجابية بقرية العناية بمستشفى دمياط العام، قامت المديرية بعمل تحاليل لجميع المخالطين للحالة ومنهم 28 ممرضه وظهرت نتيجتهم جميعا سلبية، وطبقا للتعليمات الوقائيه تم أخذ عينات من جميع المخالطين لها ومنهم 55 ممرضة وجميعهم ظهرت نتيجتهم سلبيه عدا ممرضة واحدة ظهرت عينتها ايجابية.

وتم التواصل معها لترتيب أمرها حتى يتم نقلها ولكنها حضرت للمستشفى العام التي تعمل بها عكس التعليمات وعند وصول الفريق الوقائي والإسعاف لنقلها سريعا قبل الاختلاط بزملائها، حدث رد الفعل غير المبرر من أهلها وبعض زميلاتها الذي اظهرته الفيديوهات المعروضة على الفيس بوك.

وأكد أن المستشفى تعمل بكامل طاقتها وجميع الفريق الطبي يعمل بالتزام تام والمستشفى تقدم كل الخدمات العلاجيه للجميع دون تأخير، موضحا أن عددا من تم التحليل لهم من الفريق الطبي بالمستشفي وهو عدد 83 جميعهم سلبي .

وأشار بيان مديرية الصحة إلى أن جميع من يعمل بالصحة مستمرين في خدمة المواطنين بكل ما نملك من جهد فى تقديم واجبنا تجاه أبناء الوطن .

يأتى ذلك فى في اطار حرص مديرية الصحة بدمياط على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لتعليمات الوزارة وحرصا على سلامة المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية.