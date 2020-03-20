مديرية أمن الإسكندرية تطلق حملة توعية داخل أقسام الشرطة للتصدى لكورونا

وقام الشباب بوزيع كمامات وجوانتيات و توزيع ملصقات فى الأماكن العامة والميكروباصات فيها تعليمات وقائية مهمة علي المارة والسيارات ،تطهير المحلات و ابواب السيارات والميكروباصات ، تطهير ايادى المواطنين بالكحول الإثيلى.

وطالب الشباب مشاركة المواطنين فى الحملات التوعوية والوقائية كمبادرات منهم لمنع انتشار الفيروس لحمايتهم ولسلامتهم بالإضافة إلى اتباع هذه الإجراءات وارتداء الجوانتى والكمامة.