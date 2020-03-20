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مديرية أمن الإسكندرية تطلق حملة توعية داخل أقسام الشرطة للتصدى لكورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 07:55 م
مديرية أمن الإسكندرية تطلق حملة توعية داخل أقسام الشرطة للتصدى لكورونا حملة توعية داخل أقسام الشرطة
الاسكندرية - أسماء على بدر

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وزعت مديرية أمن إسكندرية، ملصقات داخل أقسام  المحافظة لتوعية ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين من مخاطر عدوى انتقال فيروس كورونا وكيفية تجنبه والوقاية منه.

وفى ذات السياق دشن مجموعة من شباب محافظة الإسكندرية مبادرة لتوعية المواطنين بأهمية النظافة وكيفية الوقاية من فيروس كورونا ومساعدة الدولة فى الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس .

 
وقام الشباب بوزيع كمامات وجوانتيات و توزيع ملصقات فى الأماكن العامة والميكروباصات فيها تعليمات وقائية مهمة علي المارة والسيارات ،تطهير المحلات و ابواب السيارات والميكروباصات ، تطهير ايادى المواطنين بالكحول الإثيلى.
 
وطالب الشباب مشاركة المواطنين فى الحملات التوعوية والوقائية كمبادرات منهم لمنع انتشار الفيروس لحمايتهم ولسلامتهم بالإضافة إلى اتباع هذه الإجراءات وارتداء الجوانتى والكمامة.
 
 
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حملة توعية داخل أقسام الشرطة
 

الاسكندريه

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