محافظ المنوفية يؤكد تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي ويشيد بوعى أبناء المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

بدأت الوحدات المحلية بنطاق محافظة المنوفية، منذ أمس، بتنفيذ غلق كافة المحلات المنوه عنها، في إطار خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتنفيذ غلق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية ومحلات الألعاب الإلكترونية البلاى ستيشن من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً حتى 31 مارس الجارى.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بوعي الشعب المنوفي ومدي إدراكه واستجابة الغالبية العظمي من أبناء المحافظة لقرار الغلق مؤكدا علي أنه ليس بجديد علي أبناء المنوفية الوقوف صفا واحدا مع الاجهزة التنفيذية وهو ما ظهر واضحا في التعاون لمواجهة فيروس كورونا، كما حذر المحافظ المخالفين مشددا علي تطبيق العقوبة عليهم لافتا الي ضرورة الالتزام بهذه التعليمات حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد تفقد أمس الأول قسم العزل والحجر الصحى بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بشبين الكوم والمخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك للوقوف على آخر المستجدات والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة و المشتبه بها بفيروس كورونا، بحضور الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة ، والدكتور حسين محمد حسين مدير المستشفى .

وأكد محافظ المنوفية على أن زيارته تأتى فى إطار بعث رسالة طمأنينة للمواطنين والتأكيد على جاهزية المحافظة للتعامل مع أى ظروف طارئة ، مشيدا بدور رجال الصحة والأطقم الطبية ودورهم البطولى فى التعامل مع الأزمة ، موجها بصرف مكافأة مالية وشهادة تقدير للعاملين بقسم العزل تكريما لهم ولإخلاصهم فى عملهم وتحفيزا على الاستمرار فى تقديم خدمة جيدة.

وتفقد المحافظ قسم العزل وعيادة اشتباه كورونا ومعمل PCR والمعامل التى يتم سحب العينات بها ، واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية سحب العينات والإجراءات المتبعة لحين إرسالها الى المعامل المركزية بالقاهرة والرد علي نتيجتها .