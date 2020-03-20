محافظ المنوفية: نفذنا قرار غلق المطاعم والمقاهى وكافة أماكن التجمعات

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بوعي الشعب المنوفي ومدي إدراكه واستجابة الغالبية العظمي من أبناء المحافظة لقرار الغلق مؤكدا علي أنه ليس بجديد علي أبناء المنوفية الوقوف صفا واحدا مع الاجهزة التنفيذية وهو ما ظهر واضحا في التعاون لمواجهة فيروس كورونا ، كما حذر المحافظ المخالفين مشددا علي تطبيق العقوبة عليهم لافتا الي ضرورة الالتزام بهذه التعليمات حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين .

وكان تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال رش وتطهير وتعقيم مستشفي الرمد بشبين الكوم ، يأتي هذا في إطار خطة الدولة لتنفيذكافة الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا .