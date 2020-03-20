محافظ المنوفية: نفذنا قرار غلق المطاعم والمقاهى وكافة أماكن التجمعات

قامت الوحدات المحلية بنطاق محافظة المنوفية بتنفيذ غلق كافة المحلات المنوه عنها بالقرار يأتي هذا في إطار خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد تنفيذا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتنفيذ غلق المطاعم والمقاهى و الكافتيريات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية ومحلات الألعاب الإلكترونية البلاى ستيشن من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً حتى 31 مارس الجارى .
ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بوعي الشعب المنوفي ومدي إدراكه واستجابة الغالبية العظمي من أبناء المحافظة لقرار الغلق مؤكدا علي أنه ليس بجديد علي أبناء المنوفية الوقوف صفا واحدا مع الاجهزة التنفيذية وهو ما ظهر واضحا في التعاون لمواجهة فيروس كورونا ، كما حذر المحافظ المخالفين مشددا علي تطبيق العقوبة عليهم لافتا الي ضرورة الالتزام بهذه التعليمات حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين .
وكان تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال رش وتطهير وتعقيم مستشفي الرمد بشبين الكوم ، يأتي هذا في إطار خطة الدولة لتنفيذكافة الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا .
كما تابع جهود الوحدات المحلية في رش وتعقيم كافة المنشأت الحكومية والمساجد والكنائس وكافة أماكن التجمعات ومراكز الشباب .
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