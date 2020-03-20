محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى بزفتى والسنطة

وشدد محافظ الغربية خلال الجولة علي التصدي لأية مخالفات للبناء علي الرقعة الزراعية ، كما قاد حملة كبرى لإزالة التعديات على أراضى الدولة بالسنطة وزفتى بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن .

وأشارالمحافظ ، إلي تكثيف الجهود لمراقبة الأسعار ومنع التجمعات وإزالة الأسواق العشوائية بجميع مدن وقري ومراكز المحافظة تفعيلا للقرار الصادر بهذا الشأن، موضحا أنه تم إزالة أسواق عشوائية بكل من السنطة وزفتي والمحلة الكبرى وطنطا.

شارك في الحملة كل من مباحث التموين وشرطة المرافق وقسم البيئة والطب الوقائي والطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء .

من ناحية أخرى أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهات عاجله لرؤساء المدن والاحياء بتغليظ العقوبات علي اصحاب المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، لـ10 آلاف جنيه، وسحب التراخيص لكل من يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء بالحظر الجزئي من السابعه مساء وحتي السادسة صباح اليوم التالي.

كما شدد المحافظ علي تكثيف المرور علي أصحاب هذه المنشآت ومحاسبه كل من يخالف التعليمات بسحب تراخيصه فورا وتحرير محاضر لهم حتي يكونوا عبره لغيرهم للالتزام بالتعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد المحافظ علي التنبيه علي أصحاب المحلات بوضع صناديق قمامة أمام المحلات لوضع المخلفات بها، وتحرير غرامات فوريه للمخالفين.