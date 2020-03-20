محافظ الإسكندرية يأمر بإخلاء سوقى الجمعة الحمام لمواجهة فيروس كورونا.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أمر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رئيس حى غرب بالتنبيه على جميع البائعين بكل من سوق الجمعة، وسوق الحمام بنطاق الحى، بإخلائه وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، قام حى غرب برئاسة اللواء هشام كمال، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، وتم التنبيه على البائعين وتمت عملية الإخلاء، وتحذير جميع القائمين عن تلك الأسواق بالإلتزام بالتعليمات الصادرة والتى من شأنها الحد من التجمعات حفاظا على سلامة المواطنين.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية، قد قامت على مدار أربعة أيام بغلق 905 مقرا مختلف على مستوي المحافظة متمثل في غلق عدد 650 مركزا للدروس الخصوصية وحضانة، وغلق عدد 194 محلا للألعاب الإلكترونية "البلاي ستيشن"، وغلق عدد 61 صالة جيم، بالإضافة إلى غلق عدد 43 مقهي مخالفة، بالإضافة إلى مصادرة عدد 1932 شيشة وذلك من خلال حملات مكثفة على مستوى أحياء المحافظة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، استمرار أعمال التوعية والتطهير والتعقيم لجميع الإدارات بمباني ديوان عام المحافظة والأحياء والجهات الملحقة والتابعة لها، وكذا المواصلات والنقل العام والمساجد والأضرحة وجميع أماكن تجمعات المواطنين، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت أنه تم وضع الملصقات وإرشادات التوعية لطرق الوقاية من الفيروس وأهم الإجراءات الاحترازية التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية، وذلك بالمبانى وكافة الأماكن الظاهرة بالمحافظة، بالإضافة إلى الحملات التوعوية للمواطنين التي قامت بها الجهات المعنية وتم تنفيذها علي مستوى المحافظة.

جانب من إخلاء الأسواق

جانب من إخلاء الأسواق