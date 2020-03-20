محافظة جنوب سيناء تطهر الدارس و المبانى العامة توقيا من فيروس كورونا

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

طهرت محافظة جنوب سيناء مدارس طور سيناء منها مدرسة الزهور الثانوية بنات، ومدرسة الزهور الابتدائية، مدرسة والأمل الرسمية لغات والمدرسة الفكرية للصم وضعاف السمع التابعات لإدارة طور سيناء.

كما شملت حملات التطهير مدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات، وجيل أكتوبرالإعدادية المشتركة ومدرسة لفيروزالرسمية لغات التابعات لإدارة شرم الشيخ، ومدرسة مجمع نوبيع الابتدائية والثانوية، ومدرسة أبوبكرالصديق، ومدرسة عمربن الخطاب الإعدادية التابعات لإدارة نويبع.

بالإضافة للمعاهد الأزهرية وادارة المرور والمحكمة وبعض المصالح الخدمية الاخرى مع استمرار حملات التطهير لباقى المنشآت على ارض محافظة جنوب سيناء.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بخصوص أعمال الرش والتطهير لجميع المبانى الحكومية بالمحافظة والمبانى الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات فى اماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين باجراءات التطهير والوقاية بالاضاف للتأكد من وجود الملصقات وارشادات التوعية بالاماكن العامة .

وفى إطار خطة الدولة المصرية لحماية وتطهير المنشآت التعليمية والخدمية وبالتعاون مع مديرية الصحة.

كما تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فى وقت سابق مدينة شرم الشيخ، فى إطار الجولات اليومية والمستمرة لمتابعة المشروعات الجارية بمدن المحافظة للوقوف على الموقف التنفيذى أولا بأول.

وتابع المحافظ أعمال رصف وتشجير وتجميل وتوصيل المياه اللازمة لرى المساحات الخضراء أحد المحاور الهامة بمدينة شرم الشيخ التى يتم إنشائها لتصل الحركة المرورية من شارع السلام إلى كمين شرم الشيخ / دهب وتصل قاعة المؤتمرات الجديدة بطريق السلام، والتى من شأنها تقلل الوقت والمسافة للخروج أو الدخول من بوابة شرم الشيخ / دهب لتوفر الوقت والجهد والوقود وتمنع التكدس المرورى خلال انعقاد المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ .

وأشاد المحافظ خلال جولته بالعمالة التى تعمل جادة وهنأهم بالعيد القومى للمحافظة، كما قام المحافظ بجولة بالأسواق للاطمئنان على الحالة العامة وتوفر السلع الغذائية والخضر والسلع الاستراتيجية للمواطنين باسعارها العادية.