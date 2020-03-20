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محافظة الأقصر تقود حملات لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المقاهى والمحلات والأندية

الجمعة، 20 مارس 2020 11:28 م
محافظة الأقصر تقود حملات لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المقاهى والمحلات والأندية جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، لليوم الثانى على التوالى استجابة عدد كبير من المقاهي والكافيتريات والمحلات والأندية الرياضية ومراكز الشباب، لتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بغلق أماكن التجمعات من السابعة مساءاً وحتى السادسة صباحاً، وخرجت حملة بقيادة رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومديرية أمن الأقصر لإغلاق كافة المحلات المخالفة للقرار.

وفى هذا الصدد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم إطلاق حملات مكبرة بهدف السيطرة على الأوضاع وإغلاق كافة المقاهى والمطاعم بالمدينة، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة غلق المقاهى والمطاعم وأماكن التجمعات من السابعة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وذلك طبقاً لتوجيهات المستشار المحافظ مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تابع الحملات برفقة عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، وجمال مرعزى سكرتير عام المدينة.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، أنه كلف قيادات المديرية على مدار الساعات الماضية بالمرور على شوارع الأقصر الرئيسية وكافة المدن بالإدارات المختلفة لمتابعة بدء سريان مواعيد غلق المقاهي والمطاعم والتأكد من غلقها، وكذا الملاعب الرياضية ومراكز الشباب، حيث وجه بأهمية الحرص على عدم تجمع المواطنين فى أماكن مغلقة تجنباً للتعرض للإصابة والعدوى، مشدداً على أن هذه الإجراءات التى تتم هى فى الأساس لصالح المواطنين وحتى لا تزيد نسبة الإصابة من جراء التجمعات، كما يناشد المواطنين على الحرص على إتباع تعليمات وزارة الصحة الخاصة بالنظافة الشخصية، وعلى الجميع الحرص على الإلتزام بها.

وكانت قد شنت سلطات مدينة الأقصر، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة المقدم أشرف أبو الفتوح مدير الإدارة والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، مساء أمس الخميس، حملة موسعة على المقاهي والمولات التجارية والمطاعم والمراكز التجارية لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بالغلق يومياً من 7 مساء لـ 6 صباحا، حتى 31 مارس الجارى.

 


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