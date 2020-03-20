مبادرة "تطهير الأيادى" بالبحر الأحمر للوقاية كورونا توزع مطهرات مجانا

البحر الأحمر -عماد عرفة

نظم عدد من شباب محافظة البحر الأحمر عدد من المبادرات الشبابية، للمشاركة في الوقاية من فيروس كورونا، حيث أطلق عدد من الشباب مبادرة تحت مسمي تطهير الأيادي، وقاموا بتطهير إيادي المواطنين بالشوارع وتعقيمها بالمحاليل والمطهرات المختلفة.

كذلك أطلق شباب اخرون بمدينة الغردقة مبادرة أطلق عليها " في الخير مجتمعين" لتوزيع المطهرات والمنظفات بالمجان في الشوارع بعد تعبئتها في زجاجات صغيرة، وكذلك قياس درجة حرارة المواطنين بالمجان في الشوارع، ومسح مقابض المحلات وماكينة الصرف الآلي للنقود وتعقيمها وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال أحمد سيد، أن المبادرة تم اطلقها علي صفحات التواصل الاجتماعي فيس يوك، مؤكدا انهم بدأوا في تجهيز المطهرات والمحاليل ووضعها في الشوارع ليستخدمها المواطنين ثم تعقيم ماكينات الصرف الآلي ومسح المقابض التي يتم استخدامها باستمرار.

وأضاف لـ "اليوم السابع" انهم حثوا الشباب علي التواصل الاجتماعي بالمشاركة بكل ما يستطيعون لمشاركة ما تقوم به الحكومة من تدابير للسيطرة في هذا الفيروس مؤكدا ان هناك الكثير من شارك في المبادرة بما يستطيع حيث ان هناك من قام بوضع المطهرات والمحاليل بشوارعها وهناك من قام بالتوعية للوقاية من الفيروس وكذلك شملت شباب لقياس درجة حرارة المواطنين.

وفي مدينة رأس غارب، قال عمرو حمادي، أحد شباب غارب، ان مجموعة من شباب المدينة بقيادة محمد جمال عبد القادر قاموا بتوفير أجهزة قياس درجة حرارة "ديجتل"، وذلك لقياس درجة الحرارة للمواطنين بالشوارع وفي الموصلات العامة، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم والتطهير، والكمامات والقفازات.

واضاف حمادي لـ اليوم السابع أن كذلك قام الشباب مجموعة العمل التطوعي بعمل حملة توعية إرشادية علي كيفية الوقاية من فيروس كورونا و تم توزيع الإرشادات على السيارات و الميكروباص و تعليق و توزيع الإرشادات على المحلات التجارية و المطاعم و المصالح الحكومية، كذلك قاموا بالتحدث مع سائقي الميكروباصات بضرورة التعقيم باستمرار ليهم حفاظاً على صحتهم و صحة المواطنين.



