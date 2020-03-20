مبادرات أهلية بقرى الشرقية لتطهير المساجد قبل صلاة الجمعة.. صور

الشرقية – إيمان مهنى

قام الأهالى بعدة قرى فى محافظة الشرقية، بمبادرات تطهير للمساجد، كإجراء احترازى من انتشار الفيروس قبل صلاة الجمعة، حيث شن شباب أهالى شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس، حملة لتطهير مساجد القرية، وتم نتظيم ساحات للأداء الصلاة منعا للزحام، وتطهير منشآت عامة و تجارية بالقرية ، وكذا شباب قرية التليين بمركز منيا القمح ، طهروا المساجد الموجودة فيها ، بالاضافة الى المعهد الدينى و نقطة الشرطة والمطافئ و مركز الشباب .

وقال الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية ، إنه شدد علي مديري الإدارات الفرعية والأئمة وجميع العاملين بالمساجد بعدم استخدام مكبرات الصوت إلا فى الأذان وشعائر خطبة الجمعة، ونبه عدم السماح لأى شخص غير مصرح له بصعود المنبر أو إمامة المصلين فى الصلاة، ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية .

وأكد الخطيب، أنه تمت حملة تطهير وتعقيم واسعه لمبني ديوان المديرية والإدارات التابعة له، وكذا تطهير المساجد الكبيرة بعد كل صلاة والمساجد الأهلية والزوايا الصغيرة يتم رشها وتعقيمها بصفة دورية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المصلين، حيث تشهد المساجد تجمعات عند اداء الصلوات بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية الواردة من وزارة الصحة لتوعية المصلين من فيروس كورونا وأعراضه، وكيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى.

بدوره الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً على وكيلى وزارتى "الصحة - الزراعة"، بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد والمنشأت الحكومية والمديريات الخدمية ودور العبادة والتنسيق مع مديريتى الطب البيطرى والتموين، لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وأماكن بيع المنظفات والمطهرات لإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.