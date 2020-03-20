اليوم السابع
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ما هى الإسعافات الأولية لإنقاذ شخص تعرض لاستنشاق المنظفات الكيميائية؟

الجمعة، 20 مارس 2020 12:00 ص
ما هى الإسعافات الأولية لإنقاذ شخص تعرض لاستنشاق المنظفات الكيميائية؟ المنظفات الكيميائية
فاطمة ياسر

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في ظل انتشار التوعية الصحية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، أثبت دور الكلور والكحول والعديد من المنظفات الأخرى في القضاء على الفيروس التاجي كورونا، ولكن ما تم إثبات دوره بالفعل هو الكلور في تنظيف الأسطح وكذلك الكحول، وهذا ما جعل العديد من الأشخاص القيام بدمجهم معا، ولكن جميع الدراسات الطبية تؤكد أن هذا الدمج ينتج عن غاز سام يزيد من فرص إصابة الشخص الذي يستنشقه للتسمم أو الموت.

ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز الأعراض التي يتعرض لها الشخص المصاب بتسمم الناتج عن استنشاق الكلور مع الكحول والمنظفات الكيمائية الأخري،  وأيضا الإسعافات الأولية التي يجب القيام بها للإلحاق بحياة الشخص وتجنب إصابته أو تعرضه للإصابة بالتسمم والموت، وذلك وفقا لموقع " learn.compactappliance ".

أكد التقرير المنشور أن من ضمن الأعراض الناتجة عن استنشاق المنظفات الكيميائية ضيق شديد في التنفس، والتعرض لالتهاب شديد في العين ويصاحبه احمرار بها، والتعرض لالتهاب شديد في الأنف وظهور بقع جلدية علي الجلد واحمرار شديد به، وألم شديد في القصبة الهوائية، وتورم في الجلد، وعدم القدرة على التركيز.  

وأضاف التقرير، أنه في حالة ظهور هذه الأعراض علي الشخص، يجب القيام بهذه النصائح للحفاظ علي صحته وتجنبه من التعرض للأي مشاكل صحية، وهي ابتعاد الشخص عن المكان المتواجد به المنظفات علي الفور وأيضا وضعه في مكان به هواء جيد وخالي من رائحة هذه المنظفات.

وأوصي التقرير، بضرورة القيام بتغيير الملابس التي تحتوي علي رائحة هذه المنظفات، وبفوطه بها ماء فقط قم بتنظيف أجزاء الجسم المختلفة أو وضعه تحت الماء الجاري حتي يتخلص من أي رواسب خاصة بهذه المنظفات، ثم عليه ارتداء ملابس أخري نظيفة.

وأضاف التقرير، أنه في مثل هذه الحالة يجب علي الشخص تجنب تناول بعض الأطعمة ومنها البيض والماء بالملح،  وفي حالة ظهور تورم في الجسم أو الفم أو اللثة أو عدم القدرة علي بلع الطعام، أو القيء بكثرة وخاصة إذا صاحبه الدم،  يجب التوجه لأقرب مستشفى.  

 


طرق الحماية من اضرار المنظفات

المنظفات الكيميائية

دمج الكلور بالكحول

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