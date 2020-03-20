ماكرون: نحن فى بداية الازمة واتخذنا اجراءات استثنائية فى سباقنا ضد كورونا

كتب: أحمد علوى

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل اجتماع لإدارة الأزمة بوزارة الداخلية بباريس اليوم الجمعة حول وباء كورونا "نحن في بداية هذه الأزمة، اتخذنا إجراءات استثنائية لاستيعاب موجته الأولى لكننا بدأنا سباقا ضد الفيروس"، مضيفا "يجب أن نتحرك لنعيد تنظيم أنفسنا طوال الوقت، نحن في حاجة للتكهن".

وتعيش فرنسا اليوم الجمعة رابع أيامها تحت الحجر الصحي الذي فرضته السلطات للحد من تفشي الوباء على أراضيها بعدما صارت ثالث بلد أوروبي متضرر بعد البلدين الجارين إيطاليا وإسبانيا.

وتشهد فرنسا زيادة بنحو 40 بالمئة في حالات الإصابة والوفاة يوميا. وقد أعلنت إصابة نحو 11 ألف شخص بالوباء ووفاة 372 حتى الآن، مما اضطر الحكومة لفرض إجراءات لاحتواء للفيروس.

وكان وزير الصحة فى فرنسا أوليفييه فيران، قال إن آثار الحجر الصحى الشامل فى البلاد، والذى بدأ فى فرنسا والذى من شأنه وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، سيتم قياسه من 10 إلى 12 يوما، حيث يتوقع انخفاض عدد المرضى خلال هذه الفترة، وقال "فيران"، حسمبا ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكنه القول بأن البلاد ستنتهى من الوباء خلال 12 يوما، مؤكدا أنه يوجد حتى الآن 2000 مكان مجانى للإنعاش فى المستشفيات الفرنسية.

وأضاف وزير الصحة الفرنسى، أيضا أنه وقع على نموذج طلب "نافذ على الفور" لشراء أكثر من 1000 جهاز تنفس إضافى لتحويل الأسرة إلى أسرة إنعاش.

وتواصل عدة مختبرات وشركات فرنسية للأدوية تجاربها لمحاولة الوصول إلى لقاح للفيروس، إذ أعلنت مجموعة "سانوفي" أن تجاربها على مصابين بفيروس كورونا باستعمال دواء "بلاكنيل"، الموصوف لعلاج الملاريا أعطى نتائج "واعدة"، مؤكدة أنها مستعدة لأن تقدم للسلطات الفرنسية ملايين الجرعات منه كافية لمعالجة 300 ألف مصاب محتمل.