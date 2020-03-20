اليوم السابع
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لو نازل تشترى حاجات للبيت.. نصائح لحمايتك من فيروس كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 09:00 ص
لو نازل تشترى حاجات للبيت.. نصائح لحمايتك من فيروس كورونا التسوق وفيروس كورونا
فاطمة ياسر

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لا بيت يخلو من الاحتياجات  فالخضراوات والفواكه والزيت والسكر والسمن واللحوم والدجاج وأدوات التنظيف جميعها أشياء يحتاجها المنزل، وفي ظل انتشار فيروس كورونا يزداد الشعور بالخوف والقلق عند التعامل مع أي شخص عند شراء أغراض المنزل، خوفا من الإصابة بهذا الوباء التاجي الخطير كورونا.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " fsai"، والذي أكد أن عملية التسوق تعد من أخطر الأمور التي تساعد بشكل كبير في زيادة فرص انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر، وذلك يرجع أن هذا الفيروس التاجي يتم انتقال عن طريق الرذاذ الذي يستقر علي الأسطح الحامل للفيروس لمدة 3 أيام، ولذا عند لمس هذه الأسطح يزداد فرص إصابتك بالفيروس بشكل سريع.

وأوضح التقرير حقيقة انتقال الفيروس التاجي كورونا عن طريق الطعام، مؤكدا أنه لا يتم نقله من خلال الطعام لأنه يتم طهيه بطريقة معينة وتحت حرارة عالية تساهم بشكل كبير في قتل أي فيروس، ولكن فرص انتقال الفيروس من شخص لأخر يكون عن طريق لمس أغلفة الطعام، أو أغراض المنزل التي تحتوي علي فيروس كورونا، وهنا يزداد فرص الإصابة بالمرض.

وقدم التقرير بعض النصائح التي يمكنك من خلالها حماية نفسك عن شرائك للأغراض المنزلية من الإصابة بفيروس كورونا، ومنها:

-من أهم النصائح هي  غسل اليدين جيدًا بالماء  والصابون لمدة 40 ثانية قبل الذهاب للمتاجر والسوق، وارتداء الكمامات تجنبا للتعرض لأنفاس الأشخاص الأخريين.

-ثم عليك ارتداء  القفازات الطبية، حتي تتجنب لمس أي أغراض بيديك.

-في حالة الذهاب للسوق أو السوبر ماركت واكتشفت أنه زحمة عليك تركه علي الفور، فأي مكان لا يوجد به تهوية جيدا يجب عليك تجنبه خلال هذه الفترة الحرجة.

-عند رجوعك يجب عليك التخلص من القفازات، والكمامات ووضعهم في كيس بلاستك ثم رميهم في القمامة، وأيضا عليك تنظيف اليدين جيدا، وقبل التعامل مع الأغراض الخاصة بك عليك رش الكحول علي الأغلفة لقتل اي فيروس عليها.

 


فيروس كورونا

حماية نفسك من كورونا في السوق

السوق وحمايتك من الاصابة بالفيروس التاجي

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