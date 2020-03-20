لهذه الأسباب تؤثر أجهزة تقوية الخدمة المهربة على جودة المحمول

كتبت هبة السيد

تؤثر أجهزة تقوية الخدمة غير المطابقة للمواصفات والتى تدخل البلاد بشكل غير شرعى على جودة خدمات المحمول، فى المناطق التى تستخدم بها تتعرض مستخدمها للوقوع تحت طائلة القانون، حيث يجرم قانون الاتصالات لسنة 2003 استخدام تلك الأجهزة كونها تندرج فى إطار إنشاء شبكات اتصالات بدون موافقة الجهاز وتصل عقوبتها للحبس والغرامة.



وقالت مصادر بشركات المحمول لـ"اليوم السابع"، إن أجهزة تقوية الخدمة غير المطابقة للمواصفات تتسبب فى إحداث تداخل فى ترددات المحمول والتشويش على الاتصالات فى المنطقة المستخدم بها أو سقوط الخدمة بها، لذا يجب أن يحصل عليها العميل من خلال شبكة المحمول المتعاقد معها، خاصة أنها تراعى المعايير الفنية التى يجب أن يكون عليها الجهاز المستخدم فى المنطقة المحددة.



وأضافت المصادر، أن أجهزة تقوية الخدمة من شركات المحمول يجرى اعتمادها فنيًا من جهاز تنظيم الاتصالات ولا تتسبب فى حدوث تداخل للترددات، مثلما يحدث مع الأجهزة غير المطابقة للمواصفات والتى يمكن أن تتسبب فى سقوط الشبكة كاملة، وهو ما يستلزم مجهودًا من الشركة مشغلة الخدمة فى إعادتها مرة أخرى.



وأوضحت المصادر: "أن مستخدم هذه الأجهزة يقع تحت طائلة القانون إذ يمتلك جهاز تنظيم الاتصالات حق الضبطية القضائية فى هذا الشأن.