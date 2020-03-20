اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 08:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

لهذه الأسباب تؤثر أجهزة تقوية الخدمة المهربة على جودة المحمول

الجمعة، 20 مارس 2020 07:00 ص
لهذه الأسباب تؤثر أجهزة تقوية الخدمة المهربة على جودة المحمول أبراج المحمول
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تؤثر أجهزة تقوية الخدمة غير المطابقة للمواصفات والتى تدخل البلاد بشكل غير شرعى على جودة خدمات المحمول، فى المناطق التى تستخدم بها تتعرض مستخدمها للوقوع تحت طائلة القانون، حيث يجرم قانون الاتصالات لسنة 2003 استخدام تلك الأجهزة كونها تندرج فى إطار إنشاء شبكات اتصالات بدون موافقة الجهاز وتصل عقوبتها للحبس والغرامة.

وقالت مصادر بشركات المحمول لـ"اليوم السابع"، إن أجهزة تقوية الخدمة غير المطابقة للمواصفات تتسبب فى إحداث تداخل فى ترددات المحمول والتشويش على الاتصالات فى المنطقة المستخدم بها أو سقوط الخدمة بها، لذا يجب أن يحصل عليها العميل من خلال شبكة المحمول المتعاقد معها، خاصة أنها تراعى المعايير الفنية التى يجب أن يكون عليها الجهاز المستخدم فى المنطقة المحددة.

وأضافت المصادر، أن أجهزة تقوية الخدمة من شركات المحمول يجرى اعتمادها فنيًا من جهاز تنظيم الاتصالات ولا تتسبب فى حدوث تداخل للترددات، مثلما يحدث مع الأجهزة غير المطابقة للمواصفات والتى يمكن أن تتسبب فى سقوط الشبكة كاملة، وهو ما يستلزم مجهودًا من الشركة مشغلة الخدمة فى إعادتها مرة أخرى.

وأوضحت المصادر: "أن مستخدم هذه الأجهزة يقع تحت طائلة القانون إذ يمتلك جهاز تنظيم الاتصالات حق الضبطية القضائية فى هذا الشأن.


أبراج المحمول

أجهزة تقوية الخدمة

شركات المحمول

تداخل الترددات

اخبار

شبكات المحمول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة