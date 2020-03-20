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كان راكب توك توك.. التحريات: لا شبهة فى حادث دهس قطار لعامل بالعياط

الجمعة، 20 مارس 2020 01:12 م
كان راكب توك توك.. التحريات: لا شبهة فى حادث دهس قطار لعامل بالعياط حادث قطار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بالعياط، عدم وجود شبهة جنائية في حادث دهس قطار لعامل، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وذكر شهود عيان، أن الضحية كان يستقل توك توك بصحبة قائده، وأثناء عبورهما السكة الحديد، فوجئا بالقطار، ووقع الحادث، إلا أن سائق التوك توك نجا من الموت.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة اصطدام قطار به في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الشاب يدعى " هـ . أ " صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه في الحال، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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