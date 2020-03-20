اليوم السابع
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قبرص ترسل طائرتين مستأجرتين إلى بريطانيا غدًا لإعادة رعاياها

الجمعة، 20 مارس 2020 01:52 م
قبرص ترسل طائرتين مستأجرتين إلى بريطانيا غدًا لإعادة رعاياها مطار قبرص
أ ش أ

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أعلنت السلطات القبرصية، اليوم الجمعة، أنها سترسل طائرتين مستأجرتين إلى بريطانيا غدا السبت لإعادة رعاياها، وذكرت السلطات - حسبما نقلت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية - أن إحدى الطائرات ستقلع من مطار هيثرو البريطانى صباح الغد، بينما ستغادر الطائرة الثانية إما من لندن أو مانشستر لخدمة المسافرين فى أقصى شمال البلاد.


ونقلت الصحيفة عن مسئول قبرصى قوله إن مركز إدارة الأزمات يركز الجهود على بريطانيا نظرًا لوجود مئات القبارصة هناك، وأصدرت وزارة الصحة القبرصية اليوم استمارة طلب مُحدثة ومبسطة للقبارصة المغتربين الذين يريدون العودة إلى الوطن.

 

وأكد وزير النقل القبرصي، يانيس كاروسوس، أمس الخميس أن الاستعدادات تُجرى لإجلاء 500 قبرصى عالق فى الخارج، بما فى ذلك التجهيز لإرسال رحلات طيران مستأجرة إذا لزم الأمر.


قبرص

بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

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