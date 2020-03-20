فيديو..المصرية للاتصالات تدعم حملة"احمى نفسك ..احمى بلدك" للوقاية من كورونا

كتبت هبة السيد

قامت الشركة المصرية للاتصالات، بدعم حملة "احمى نفسك..احمى بلدك" من خلال فيديو شارك فيه قيادات وعاملى الشركة على مستوى الجمهورية، للتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة وتم تطبيقها داخل الشركة للحد من انتشار فيروس كورونا وتقليل خطر الإصابة به.

وأكد المهندس عادل حامد ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، خلال الفيديو، على أن سلامة وصحة الموظفين والعملاء تعتبر أولوية قصوى، وذلك بالتوازى مع الحرص على استمرارية العمل بأعلى جودة وكفاءة ممكنة.

وتضمن الفيديو رسائل للعاملين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الشركة بما يضمن سلامة الموظفين والعملاء وانتظام تقديم الخدمات، حيث عرض الفيديو الإجراءات الخاصة بحماية العملاء من خلال توفير أدوات التعقيم فى جميع مراكز المبيعات وخدمة العملاء، وضمان وجود مسافة آمنة بين مقدم الخدمة والعميل، وكذلك إمكانية الحصر على كافة الخدمات التى تقدمها الشركة عبر التطبيقات المختلفة وموقع الشركة الاليكترونى.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت عن مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الثابت والتي كان محددًا لها 15 مارس الجاري وذلك حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون قطع الخدمة، وذلك حرصا على سلامة عملائها، مع تأكيدها على إتاحة كافة وسائل السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة، يأتي ذلك في إطار دعم الشركة لجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضامنا مع الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس من خلال تقليل الازدحام والحد من الخروج إلا للضرورة القصوى.