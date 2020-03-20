اليوم السابع
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فيديو..الداخلية تغلق مقاهى ومطاعم ومراكز تعليمية وتضبط مطهرات مغشوشة

الجمعة، 20 مارس 2020 06:32 م
فيديو..الداخلية تغلق مقاهى ومطاعم ومراكز تعليمية وتضبط مطهرات مغشوشة اغلاق المقاهى
كتب محمود عبد الراضى

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وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاهي والمطاعم والكافتيريات والمراكز التجارية المخالفة ، حيث تم غلق عدداً منها، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة، التي أسفرت عن ضبط 271 قضية متنوعة، بينها ضبط 11 قضية مستلزمات طبية بإجمالى مضبوطات "6,040 آلاف عبوة "كمامة"  - 76,744 ألف عبوة و450 كيلو جرام و395 لتر "مطهرات" فضلاً عن ضبط 8 قضايا سلع غذائية بإجمالى مضبوطات "104,477 طن "أرز، ملح مكرونة، سكر"- 121,081 ألف عبوة "زيت طعام، عصائر، شاى".

جاء ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتوافقاً مع الخطوات الإستباقية الفعالة التى تتخذها أجهزة الحكومة فى سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وإنطلاقاً من مرتكزات الرسالة الأمنية والتى تأتى فى مقدمة أولوياتها المواجهة الحاسمة لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم فى مواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع إحتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

الداخلية

غلق المقاهي

غلق الكافتيريات

اخبار الداخلية

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