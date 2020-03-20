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فى ذكرى الإسراء والمعراج...الأزهر: عليكم بالثقة فى قدرة الله على رفع البلاء

الجمعة، 20 مارس 2020 04:52 م
فى ذكرى الإسراء والمعراج...الأزهر: عليكم بالثقة فى قدرة الله على رفع البلاء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع المسلمين حول العالم بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.
 
ودعا الأزهر المسلمين حول العالم إلى التأمل في معجزة الإسراء والمعراج، واستخلاص الدروس والعبر منها، في تلك الأزمة التي تمر بها الإنسانية، والثقة في قدرة المولى -عز وجل- على رفع الوباء ومساعدة البشرية على النجاة في هذه الأوقات العصيبة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الأخذ بكافة الإجراءات الوقائية ومتابعة تعليمات المؤسسات الصحية في مواجهة تلك الأزمة. 
 
كما دعا الأزهر الشريف، بهذه المناسبة، المسلمين في العالم كله إلى استلهام ما في هذه المناسبة من معانٍ إنسانية عظيمة ترتقي بها الأمة وتنجو، داعيا المولى عز وجل أن تمر أزمة "فيروس كورونا" بسلام على أهل الأرض أجمعين، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية والعالم كله من هذا الوباء، وأن يُعجِّل بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يعم الأمن والسلام كل شبر من وطننا الحبيب، وأن يحفظ أهلنا من كل مكروهٍ وسوء.
 
وكان قد تقدم الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى تحرير طابا الذي يوافق 19 مارس من كل عام، حيث تمر اليوم الذكرى الـ31 لاسترداد بقعة غالية من أرض مصر، عندما استخدم المفاوض المصري في 19 مارس 1989م الطرق القانونية والدبلوماسية عبر التحكيم الدولي لإثبات مصرية هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا.
وأكد الأزهر الشريف، أن هذه الذكري تأتي لتذكرنا بواحدة من المواقف المصرية الوطنية الخالدة لاسترداد الأرض وعدم التفريط في أي جزء من تراب وطننا مصر.
 
ودعا الأزهر الشريف المصريين جميعًا إلى التكاتف والتعاضد والاستفادة من هذه الأيام الوطنية في استلهام روح النصر والوحدة وتجاوز الصعاب، داعيًا المولى -عز وجل- أن ينعم على مصرنا بالأمن والاستقرار والرخاء ويحفظ أهلها من كل مكروه وسوء.
 
 
 
 
 

الازهر الشريف

الاسراء والمعراج

فيروس كورونا

اخبار مصر

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