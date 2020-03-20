فض أسواق عشوائية وغلق 3 قاعات أفراح في حملة مكبرة بالمحلة.. صور

وفي نطاق حى ثان المحلة تم فض سوق طيور الشون من الباعه ورفع الباعة الجائلين من شارع العباسي القديم وفتحه أمام المارو ورفع الباعة

الجائلين من ميدان المحطه كما تم فض سوق الجمعه بشارع نعمان الاعصر.

وفى نطاق مركز المحلة تم تحرير محضر ادارى لـ3 قاعات لمخالفة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء و فض حفل زفاف باحدى القاعات و صرف الجميع من القاعه في الساعه الرابعه عصرا،كما تم المرور على كافه المحلات وتم غلق 3 مقاهي ومطعمين و3قاعات افراح و محل حلويات و4 حضانات و مركز تعليمي خاص و محل جزاره و5 محلات سلع غذائيه كما تم مصادره 4كراسي وشيشه.

من ناحيه أخرى أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهات عاجله لرؤساء المدن والاحياء بتغليظ العقوبات علي اصحاب المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، لـ10 آلاف جنيه، وسحب التراخيص لكل من يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء بالحظر الجزئي من السابعه مساء وحتي السادسه صباح اليوم التالي.

كما شدد المحافظ علي تكثيف المرور علي اصحاب هذه المنشآت ومحاسبه كل من يخالف التعليمات بسحب تراخيصه فورا وتحرير محاضر لهم حتي يكونوا عبره لغيرهم للالتزام بالتعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد المحافظ علي التنبيه علي أصحاب المحلات بوضع صناديق قمامة أمام المحلات لوضع المخلفات بها، وتحرير غرامات فوريه للمخالفين.