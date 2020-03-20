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فض أسواق عشوائية وغلق 3 قاعات أفراح في حملة مكبرة بالمحلة.. صور

الجمعة، 20 مارس 2020 10:21 م
فض أسواق عشوائية وغلق 3 قاعات أفراح في حملة مكبرة بالمحلة.. صور فض أسواق عشوائية وغلق قاعات أفراح
الغربية مصطفى عادل

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شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، بالتنسيق مع أحياء أول وثان المحلة، وشرطة المرافق والإدارات الصحية، حملات موسعة على المطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح تنفيذا لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمنع تدخين الشيشة بالمقاهى، وتقديم الاطعمة بالمطاعم، وإقامة افراح او مناسبات بقاعات الأفراح، اسفرت الحملات عن فض سوق بسبيسه للطيور وازاله فروشات التجار، كما مصادرة 15 شيشه و 20 حجر معسل جاهز للاستعمال من أحد المقاهي وتحرير محضر نظافه و  محضر عدم وجود شهاده صحيه لمحل جزاره، كما تم المرور على  3 محلات  عطاره و وتحرير 3 محاضر نظافة  ومحضر عدم وجود شهاده صلاحية كما تم المرور على  6 محلات أمن غذائي وتم تحرير 4 محاضر نظافه و4  محاضر عدم وجود شهاده صحية ومحضر بدون ترخيص.

وفي نطاق حى ثان المحلة تم فض سوق طيور الشون من الباعه ورفع الباعة الجائلين من شارع العباسي القديم وفتحه أمام المارو ورفع الباعة
الجائلين من ميدان المحطه كما تم  فض سوق الجمعه بشارع نعمان الاعصر.
 
وفى نطاق مركز المحلة  تم تحرير محضر ادارى  لـ3 قاعات  لمخالفة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء و فض حفل زفاف باحدى  القاعات و صرف الجميع من القاعه في الساعه الرابعه عصرا،كما  تم المرور على كافه المحلات وتم  غلق 3 مقاهي ومطعمين و3قاعات  افراح و محل حلويات و4  حضانات و مركز تعليمي خاص و محل جزاره و5 محلات سلع غذائيه كما  تم مصادره  4كراسي وشيشه.
 

من ناحيه أخرى أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهات عاجله لرؤساء المدن والاحياء بتغليظ العقوبات  علي اصحاب  المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، لـ10 آلاف جنيه، وسحب التراخيص لكل من يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء بالحظر الجزئي من السابعه مساء وحتي السادسه صباح اليوم التالي.

كما شدد المحافظ علي تكثيف المرور علي اصحاب هذه المنشآت ومحاسبه كل من يخالف التعليمات بسحب تراخيصه فورا وتحرير محاضر لهم حتي يكونوا عبره لغيرهم للالتزام بالتعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

 
كما شدد المحافظ علي التنبيه علي أصحاب المحلات بوضع صناديق قمامة أمام المحلات لوضع المخلفات بها، وتحرير غرامات فوريه للمخالفين.
فض أسواق عشوائية وغلق قاعات أفراح (1)
 

 

فض أسواق عشوائية وغلق قاعات أفراح (3)
 

 

فض أسواق عشوائية وغلق قاعات أفراح (4)
 
 
فض أسواق عشوائية وغلق قاعات أفراح (6)
 

 

فض أسواق عشوائية وغلق قاعات أفراح (8)
 

 

فض أسواق عشوائية وغلق قاعات أفراح (9)
 

 

فض أسواق عشوائية وغلق قاعات أفراح (10)
 

 

فض أسواق عشوائية وغلق قاعات أفراح (12)
 

 

فض أسواق عشوائية وغلق قاعات أفراح (13)
 

 

فض أسواق عشوائية وغلق قاعات أفراح (14)
 

 

فض أسواق عشوائية وغلق قاعات أفراح (16)
 

 


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