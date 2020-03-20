غلق 9 صالات جيم وضبط 40 شيشة بحملة مكبرة بالخانكة.. صور

وأوضح نائب رئيس مدينة الخانكة، أنه تم التنبيه علي الباعة بعدم البيع وعمل زحام وتكدس للمواطنين داخل السوق مما يسبب انتشار الأمراض بين المواطنين فتم تفريق البائعين من الأسواق، مشيرا إلى أنه تم غلق 9 صالات الجيم، والتي يتم فيها ممارسة الألعاب الرياضية والتجمعات بين ممارسي الرياضة وتم الغلق للصالات والتأكيد علي أصحابها بعدم فتحها نهائيا إلا بعد الرجوع للمجلس.

وأضاف، أنه تم ضبط 40 شيشة داخل 8 قهاوي التي تقدم للمواطنين وتساعد علي سرعة انتشار الامراض، وكذا غلق عدد 11 سنتر للمدرسين لاعطاء الدروس الخصوصية للطالبة.