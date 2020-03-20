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غلق 9 صالات جيم وضبط 40 شيشة بحملة مكبرة بالخانكة.. صور

الجمعة، 20 مارس 2020 10:14 م
غلق 9 صالات جيم وضبط 40 شيشة بحملة مكبرة بالخانكة.. صور حملة مكبرة بالخانكة
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة برئاسة العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، وبحضور طلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة، والنقيب عبد الله صابر مركز الشرطة، والنقيب صلاح أحمد قسم الشرطة، ونجاح عبد المحسن وكيل الاشغالات، وعبده الصاوي معاون المجلس، حيث تم تفريق الباعة الجائلين من 2 سوق لبيع الخضار بالمدينة سوق خلف المحكمة الجديدة والآخر طريق السنترال السلام.

وأوضح نائب رئيس مدينة الخانكة، أنه تم التنبيه علي الباعة بعدم البيع وعمل زحام وتكدس للمواطنين داخل السوق مما يسبب انتشار الأمراض بين المواطنين فتم تفريق البائعين من الأسواق، مشيرا إلى أنه تم غلق 9 صالات الجيم، والتي يتم فيها ممارسة الألعاب الرياضية والتجمعات بين ممارسي الرياضة وتم الغلق للصالات والتأكيد علي أصحابها بعدم فتحها نهائيا إلا بعد الرجوع  للمجلس.
 
وأضاف، أنه تم ضبط 40 شيشة داخل  8 قهاوي التي تقدم للمواطنين وتساعد علي سرعة انتشار الامراض، وكذا غلق عدد 11 سنتر للمدرسين لاعطاء الدروس الخصوصية للطالبة.
 
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.
 
وتضمن القرار الثانى في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة‪.
 
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها‪.
 
ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
 
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