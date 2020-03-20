غلق 117 سنتر بالغربية و 4 قاعات أفراح بالمحلة وتحرير 144 محضر للمخالفين

الغربيــــة - عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة التدابير الوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامة المواطنين، موضحا أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمدن بالتنسيق مع شرطة المرافق ومباحث التموين والصحة بالمتابعة المستمرة .

وقال محافظ الغربية إن حملات المتابعة فى المحلة الكبرى أسفرت عن غلق 117 سنتر تعليمى ومركز للألعاب الرياضية، وتحرير 60 محضر شهادة صحية لأصحاب المطاعم لمخالفتهم للاشتراطات الصحية، و 40 محضر نظافة، و 18 محضر تموين و 25 محضر إعدام لأصناف غير صالحة، وتحرير محاضر لـ 4 قاعات أفراح لم تلتزم بقرار الغلق، والتحفظ على 375 شيشة.

كما شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، بالتنسيق مع أحياء أول وثان المحلة، وشرطة المرافق والإدارات الصحية، حملات موسعة على المطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح تنفيذا لقرار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بمنع تدخين الشيشة بالمقاهى، وتقديم الأطعمة بالمطاعم، وإقامة أفراح أو مناسبات بقاعات الأفراح، أسفرت الحملات عن فض سوق بسبيسه للطيور وإزالة فروشات التجار، كما تم مصادرة 15 شيشة و 20 حجر معسل جاهز للاستعمال من أحد المقاهى وتحرير محضر نظافة و محضر عدم وجود شهادة صحية لمحل جزارة، كما تم المرور على 3 محلات عطارة و وتحرير 3 محاضر نظافة و محضر عدم وجود شهادة صحية كما تم المرور على 6 محلات أمن غذائى وتم تحرير 4 محاضر نظافة و4 محاضر عدم وجود شهادة صحية و محضر بدون ترخيص.

وفى نطاق حى ثان المحلة، تم فض سوق طيور الشون من الباعة ورفع الباعة الجائلين من شارع العباسى القديم وفتحه أمام المارة و رفع الباعة الجائلين من ميدان المحطة كما تم فض سوق الجمعة بشارع نعمان الأعصر.

وفى نطاق مركز المحلة تم تحرير محضر إدارى لـ3 قاعات لمخالفة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء و فض حفل زفاف بإحدى القاعات و صرف الجميع من القاعة فى الساعة الرابعة عصرا، كما تم المرور على كافة المحلات وتم غلق 3 مقاهى ومطعمين و3 قاعات أفراح و محل حلويات و4 حضانات و مركز تعليمى خاص و محل جزارة و5 محلات سلع غذائية.

من ناحية أخرى أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية توجيهات عاجلة لرؤساء المدن والأحياء بتغليظ العقوبات على أصحاب المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية (المولات التجارية)، لـ10 آلاف جنيه، وسحب التراخيص لكل من يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء بالحظر الجزئى من السابعة مساءا وحتى السادسة صباح اليوم التالى.

كما شدد المحافظ على تكثيف المرور على أصحاب هذه المنشآت ومحاسبة كل من يخالف التعليمات بسحب تراخيصه فورا وتحرير محاضر لهم حتى يكونوا عبره لغيرهم للالتزام بالتعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.كما شدد المحافظ على التنبيه على أصحاب المحلات بوضع صناديق قمامة أمام المحلات لوضع المخلفات بها، وتحرير غرامات فورية للمخالفين.