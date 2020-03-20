اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 09:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق نادى سموحة الرياضى بالإسكندرية نهائيا حتى 31 مارس

الجمعة، 20 مارس 2020 08:24 م
غلق نادى سموحة الرياضى بالإسكندرية نهائيا حتى 31 مارس نادى سموحة - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن فرج عامر، رئيس نادى سموحة الرياضى بالإسكندرية، عن غلق النادى نهائيا بداية من غدا حتى 30 مارس الجارى تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدولة لعدم انتشار فيروس كورونا  وحماية الاعضاء ومنع دخول أى شخص إلى حرم النادى .

وكشف عامر عبر حسابه على تويتر :" أن  الإدارة سوف تستمر في العمل بصورة رمزية بما يضمن نضافة النادي وصيانته وتقديم الخدمات العاجلة والحيوية لمن يرغب في  ذلك".

فرج عامر
فرج عامر

 

وتعيش محافظة الإسكندرية حالة من الهدوء خاصة بعد قرار غلق المحال التجارية بعد الساعة السابعة مساءا واغلق كافة المناطق التجارية بالمحافظة والمولات والمطاعم .
كما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، علي مستوي المحافظة. وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره اليوم. 
 
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.
 
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها. 
ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
 
 
 
 

 


الاسكندريه

اخبار المحافظات

نادى سموحه

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سميح ساويرس: اكتشاف حالة كورونا لـ"سويسرى" بفندق بالجونة وتلقى العلاج وسافر

سميح ساويرس: اكتشاف حالة كورونا لـ"سويسرى" بفندق بالجونة وتلقى العلاج وسافر

قطر تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وإجمالى المصابين 470

قطر تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وإجمالى المصابين 470

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة