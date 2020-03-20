غرفة صناعة الحبوب: المطاحن تعمل بكامل طاقتها لإنتاج دقيق الخبز المدعم

كتب إسلام سعيد

قال النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، إن كافة المطاحن تعمل بكامل طاقتها لإنتاج الدقيق وتوريده للمخابز لإنتاج الخبز المدعم فى إطار توجيهات القيادة السياسية والحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين، كما أن هناك تنسيق مع الوزارة بشأن توفير أى كميات من السلع الأساسية مثل الأرز والمكرونة والدقيق، ويتم طرح السلع فى الأسواق الحرة دون أى زيادة فى الأسعار.

وفى سياق آخر أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، تجميد كافة اجتماعات أعضاء الشعب بالغرفة منعاً لأى تجمعات وكإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا مع اتباع جميع تعليمات مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وذلك نظراً للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

وأكد "حسانين"، أن ما تتخذه الدولة حاليا بكل مؤسساتها من قرارات جميعها تصب فى صالح المواطن، مما يتطلب من الجميع بأن يكون لديهم الوعى والالتزام بكل ما يصدر من الحكومة فى هذا الشأن.

من جانبه قال وجدى المشد نائب رئيس الغرفة، إنه يتم حاليا توريد سلعة المكرونة، وفقاً للكميات التى تحتاجها وزارة التموين لطرحها على البطاقات، كما تقوم الشركات من أعضاء شعبة المكرونة بطرح السلعة أيضاً بكميات كبيرة فى الأسواق الأخرى على مستوى الجمهورية بدون أى زيادة فى الأسعار لتوفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية بشكل مستمر، خاصة وأن المخزون يكفى أكثر من 4 أشهر، لافتا إلى أن أعضاء الغرفة لديهم الإصرار على الوقوف بجانب الدولة من أجل توفير كافة الاحتياجات للمواطنين من السلع الأساسية.

وأشار الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الشعبة بدأت فى توريد كميات تقرب من 32 ألف طن أرز محلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحه على البطاقات، كما سيتم توفير أى كميات تحتاجها الوزارة خلال الفترة المقبلة، حيث يوجد مخزون من الأرز داخل البلاد يكفى احتياجات المواطنين حتى عام 2021، خاصة وأنه سيتم بدء حصاد المحصول فى الموسم الجديد فى شهر أغسطس المقبل مما يعزز المخزون الاستراتيجى للبلاد لفترات طويلة، مؤكدا على عدم أى زيادة فى أسعار الأرز بالأسواق الحرة حيث يتم طرح الأرز رفيع الحبة السائب بسعر من 6 آلاف إلى 7 آلاف للطن والأرز عريض الحبة بسعر من 7 آلاف إلى 8 الاف للطن ويزيد حوالى 1000 جنيه بالنسبة لطن الأرز المعبأ.