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غرفة المنشآت السياحية: تدريب للعاملين أون لاين للوقاية من كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 11:59 ص
غرفة المنشآت السياحية: تدريب للعاملين أون لاين للوقاية من كورونا التدريب أون لاين
كتبت آمال رسلان 

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لجأت غرفة المنشآت السياحية إلى تدريب العاملين بالمطاعم السياحية، أون لاين ON LINE بهدف الإرتقاء بالمستوى الفنى والمهنى للعاملين ، وكذلك تيسيراً على المنشآت نظرًا لحاجة العمل إليهم ، وإضطراها تحت وطاءة الظروف الحالية ، إلى إلغاء فكرة مشاركة عمالها فى الدورات التدريبية نتيجة الإصرار على  حضور المتدرب بنفسه لتلقى التدريبات .

وأشار هشام وهبة ، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التدريب، فى بيان اليوم، إلى أن التدريب أون لاين يوفر اتصال مباشر مع المدرب بشكل مستمر ودون قيود، مما يمنح المتدرب الفرصة للخوض في المجال بكل قوة، وكذلك يمكنه من الحصول على تقييم شامل لمدى التقدم الذي توصل إليه  في احتراف المجال، فضلاً عن يمكن للمتدرب من التعرف على كافة الأشكال المتاحة لتصل لمستوى الاحتراف،  مما يزيد من خبرة المتدربين وقدرتهم على التنفيذ والتخطيط للنجاح في مجال اختصاصه.

وأوضح وهبة، أنه يتم حالياً الإعداد للمواد الدراسية والفيلمية التى يضمها المحتوى المقدم للمتدربين، وبما يتناسب مع الاتجاهات الحديثة العالمية فى  سلامة وصحة الغذاء، ومجال فنون الطهي، والخدمه ،والإدارة والتحضير، والتجهيز، والاستقبال، والاشراف الداخلي ، لرفع مستوى وكفاءة ومهارات العاملين بالمنشآت السياحية.

وأضاف رئيس لجنة التدريب بغرفة المنشآت السياحية، أن  التدريب عبر أون لاين ON LINE له مميزات  عديدة، منها إستغلال وقت فراغك في التدريب أون لاين، أو يمكنك مشاهدة فيديو أو الإستماع إلى مقطع صوتي خاص بمحتوى المادة فى أى وقت وأى مكان، كما أنه أصبح من أساسيات عملية التعلم عن بعد، وأحد الأساليب التعليمية والدراسية الحديثة.

ويأتى ذلك بعد قرار مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى خلال جلسته الأخيرة تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لمراجعة ومناقشة العروض المقدمة للغرفة من الناحية الفنية والملاءة المالية .

 


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