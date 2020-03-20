طيران كندا يستغنى مؤقتا عن أكثر من 5000 شخص بسبب فيروس كورونا

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أعلن الاتحاد، الذى يمثل أطقم ضيافة "طيران كندا"، أن أكثر من 5000 فرد سيتم تسريحهم مؤقتا، وذلك فى إطار مواجهة الشركة الكندية للتحديات الكبيرة بسبب فيروس "كورونا" المستجد، ووفقًا لبيان نشر على موقع الاتحاد على الإنترنت، فإن عمليات التسريح من العمل، التى ستدخل حيز التنفيذ خلال الـ 48 ساعة المقبلة، ستشمل ما يقرب من 3600 عضو فى "إير كندا"، و1549 من أعضاء أطقم الضيافة الأرضية.

وقال كبار موظفى الاتحاد - فى بيان مشترك - "هذا أمر غير مسبوق وليس شيئًا يريد أى منا أن يمر به.. نعمل على مدار الساعة لضمان تمثيل الجميع".



وأعلنت شركة طيران كندا يوم الأربعاء الماضى أنها ستعلق بشكل تدريجى غالبية رحلاتها الدولية بحلول نهاية مارس الجاري، حيث تغلق دول حول العالم، بما فى ذلك كندا، حدودها أمام المسافرين الدوليين للحد من انتشار فيروس "كورونا".