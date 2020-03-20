اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 08:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

طائرة من كازاخستان إلى شرم الشيخ غدا لنقل المصريين الراغبين فى العودة

الجمعة، 20 مارس 2020 07:05 م
طائرة من كازاخستان إلى شرم الشيخ غدا لنقل المصريين الراغبين فى العودة طائره ركاب _ صورة أرشيفية
/أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السفارة المصرية فى كازاخستان عن إقلاع طائرة فجر غد السبت الموافق ٢١ مارس الجارى فى تمام الساعة الخامسة فجراً من نورسلطان إلى مدينة شرم الشيخ لنقل المواطنين الراغبين فى العودة إلى مصر.

 

وذكرت السفارة اليوم الجمعة أنه على المواطنين المصريين فى كازاخستان الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن سرعة إبلاغ أسمائهم وأرقام هواتفهم إلى السفارة المصرية فى نورسلطان فى رسائل على صفحتها على فيسبوك، وذلك ليتسنى التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.

 


مكافحة كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

تايلاند

كازاخستان

شرم الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيلون ماسك يحل أزمة نقص أجهزة التنفس الصناعى لمرضى كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 07:00 م

كاريكاتير صحيفة اردنية.. يبرز جهود السلطة الأردنية لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 07:00 م

الجزائريون يفرضون على أنفسهم حظرا غير رسمى للتجوال بسبب فيروس "كورونا"

الجمعة، 20 مارس 2020 06:59 م

كرم جبر يدعو رجال الأعمال لتدشين مبادرة للتبرع ودعم الدولة لمواجهة كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 06:57 م

الصحة: لم نوجه بسحب بلاكونيل من السوق لاستخدامه في علاج كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 06:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة