ضبط 285 مخالفة تموينية فى حملات موسعة بالاسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكثفة على الأسواق ، بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحى ، وزير التموين والتجارة ، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،ومحمد سعد الله أحمد ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق

قامت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر السيد مدير الإدارة وإشراف عادل عبد العال رئيس الرقابة، بشن حملات أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر متنوعة لمخابز بلدية مخالفة منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر إدارة وتشغيل مخبز شامى بدون ترخيص، محضر عدم الاعلان عن اسعار السلع بالأسواق، محضرين عدم حمل شهادات صحية

و قامت إدارة غرب والجمرك برئاسة خالد عبد الفتاح مدير الإدارة وإشراف نبيل مفيد رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 3 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منهم محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محاضر لبدالين تموينين للتوقف عن العمل بدون اذن مسبق من التموين، محضرين عدم الاعلان عن السلع التموينية لبدالين، محضرين عدم حمل شهادات صحية، محضرين عدم اخطار ثلاجة عن حركة المواد الغذائية

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة نبيل محفوظ مدير الإدارة بتنفيذ حملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير عدد 17 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن، 17 محضر عدم حمل شهادات صحية، 21 محضر عدم الاعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية و المنتفات بالأسواق