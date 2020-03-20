ضبط 12 ألف كمامة مغشوشة داخل مصنع بالمعصرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير المباحث، من ضبط 12 ألف كمامة مغشوشة ومخالفة للمواصفات القياسية، داخل مصنع غير مرخص، وذلك ضمن الحملات المستمرة لحماية المواطنين من جشع التجار واستغلال فيروس كورونا، في الترويج لمستلزمات طبية مغشوشة ومجهولة المصدر.

البداية عندما وردت معلومات للعميد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة بقيام بعض الأشخاص بإنشاء مصنع بمنطقة الدواجن بجوار مقهى البوجي لتصنيع الكمامات وتوزيعها على المحال والصيدليات.

وعلى الفور وجه المقدم محمد مجدي رئيس المباحث بتشكيل فريق بحث قاده كل من النقيب إبراهيم عبد المنعم معاون المباحث والملازم أول أحمد أسامة رئيس التحقيقات.

وبتقنين الإجراءات القانونية وتتبع خط سير المتهمين وباستخدام المصادر السرية أمكن مداهمة المصنع وجرى ضبط كل من شعبان. ح وأحمد. ش ومحمد. ش وسامح. ش من أسرة واحدة ومحمد. م شريك متضامن وعثر بداخل المصنع على عدد 6 ماكينات خياطة وعدد 12 ألف كمامة ورولات من الأقمشة مجهولة المصدر.

وبمواجهتهم أمام العميد علاء بشندي رئيس العمليات بمديرية أمن القاهرة اعترفوا بارتكابهم للواقعة وإدارة مصنع بدون ترخيص، بالإضافة إلى التربح السريع وجنى أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهاز حماية المستهلك، خاصة في مواجهة الأزمات والحرص على التواجد الدائم بالأسواق، بمشاركة الجهات المعنية، وبالتعاون والتنسيق التام مع مباحث التموين والرقابة التموينية.