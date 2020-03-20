ضبط سائق ومحام ساعدا شخص أجنبى على الانتحار بمنطقة قصر النيل

شهدت منطقة قصر النيل واقعة مأساوية، عندما أقدم شخص يحمل جنسية دولة أجنبية، على الانتحار بإطلاق النار على نفسه، وألقت أجهزة الأمن القبض على محامى وسائق ساعداه على الانتحار، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم حسام عشماوى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، مفاده انتحار أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" بإطلاق عيار نارى على نفسه، باستخدام (طبنجة وبخزينتها طلقة لذات العيار، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتوفى تحصل على السلاح من (سائق "له معلومات جنائية"، ومحام).

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، تم استهدافهما وضبطهما بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، وبمواجهتهما أقر الأول بسابقة تعرفه على المتوفى بمدينة نوبيع وقيامه بقضاء متطلباته، وأضاف أن المتوفى طلب منه التحصل على سلاح نارى لرغبته فى الانتحار بسبب معاناته من أمراض الشيخوخة، فتواصل مع "المتهم الثانى" لشراء السلاح النارى المشار إليه.

بمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها، وأقر بتحصله على السلاح النارى و 2 طلقة من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالى، وإتفق مع "الأول" على تسليم السلاح النارى للمتوفى نظير مبلغ مالى، تم بإرشادهما ضبط بمسكنهما جزء من المبلغ المالى، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المُتحصل عليه من المتوفى على متطلباتهما الشخصية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.