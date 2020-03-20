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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه فى طوخ

الجمعة، 20 مارس 2020 12:30 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه فى طوخ حبس - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، في كشف غموض واقعة إطلاق مجهولين الرصاص على شخصين أسفل الطريق الحر بطوخ، بغرض سرقة دراجة نارية كانا يستقلانها، حيث تبين أن وراء الواقعة عصابة مكونة من 3 أفراد أطلقوا الرصاص على المجني عليهما لسرقة الموتوسيكل الخاص بهما، حيث تم القبض على المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

البداية تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من لعميد فوزي عبدربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بورود بلاغا بإصابة "صابر. م.ع."، مقيم "منصورة نامول" دائرة المركز، برش خرطوش بالظهر من الجهه اليمنى، وتم حجزه بمستشفى بنها الجامعي للعلاج.

وبسؤال المجني عليه، قرر أنه أثناء استقلاله الدراجة النارية خاصته ماركة "حلاوة"، وبرفقته صديقه "حسين. م.ا."، نجار مسلح، وحال سيرهما بناحية طريق عزبة أبو نفر أسفل الطريق الحر، اعترضت طريقهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، يستقلها عدد 3 أشخاص مجهولين بقصد الاستيلاء على الدراجة النارية خاصة المجني عليه، وأطلق أحدهم عيارا ناريا من فرد خرطوش حوزته لإرهابهما أحدث إصابته، واستولوا على الدراجة وفروا هاربين.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية وتمكن رجال المباحث التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة كل من "محمود.ح.ح"، نجار مسلح، و"عبدالعزيز.ا.ع."  وشهرته "حماده دويدار"، نجار مسلح، و"طارق.م.م."، نجار مسلح،

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً بزعامة الأول تخصص في سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنهم.

جرى بإرشاد المتهم الأول ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وهو عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 3 طلقات من ذات العيار، الهاتف المحمول المستولى عليه خاصة المجني عليه الأول ماركة إنفينكس، الدراجة النارية المستولي عليها ماركة حلاوة.

وبإرشاد المتهم الثاني ضبط الدراجة النارية ملكه المستخدمة في الواقعة بدون لوحات معدنية، ماركة دايون 4 حمراء اللون، السلاح الناري الآخر المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار تحرر عن ذلك المحضر رقم2557ادارى مركز طوخ وتولت النيابة التحقيق

 

 


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