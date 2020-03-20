صور.. “الشباب والرياضة" بالإسكندرية: لجان متابعة للتأكد من غلق مراكز الشباب

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية تشكيل لجان متابعة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتعليمات الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجان لمتابعة تفعيل القرار لجان من المديرية تجوب الهيئات للتأكد من تنفيذ القرار بجميع مراكز الشباب.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ، أن المديرية قامت بتشكيل لجنة لمتابعه المراكز وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية وتنفيذ جميع القرارات بحرفيه ودقه ومتابعه صارمة لمراكز الشباب والانديه الشعبيه ، و ذلك في اطار القرارات الصادرة من رئاسه الوزراء ، بشأن الاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ، مؤكدة على ضرورة التزام جميع مراكز الشباب والاندية الشبابيه بتنفيذ القرار خلال الفتره من الساعه 7 مساءا وحتي الساعه 6 صباحا وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وحفاظا علي ارواح الشعب المصري.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أعلن اليوم عن غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، علي مستوي المحافظة وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

حيث نص قرار رئيس مجلس الوزراء في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها ، ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.



اخلاء مراكز الشباب فى الموعد المحدد



خلو مراكز الشباب



لجان تفتيشية على مراكز الشباب



مراكزالشباب بالاسكندرية



مركز شباب الانفوشى