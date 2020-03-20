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صور.. مواصلة حملات غلق المقاهي والمطاعم والكافيتريات بالأقصر

الجمعة، 20 مارس 2020 12:40 ص
صور.. مواصلة حملات غلق المقاهي والمطاعم والكافيتريات بالأقصر غلق المحلات
الأقصر – أحمد مرعى

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رغم دخول الساعة 12 صباحاً فى اليوم الأول لقرار مجلس الوزراء بغلق المقاهي وأماكن التجمعات من السابعة مساءاً وحتى السادسة صباحاً، مازال قيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، ومدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف، ينظمون حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات والمحلات المختلفة، طبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حتى الآن وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020.

وفى هذا الصدد شنت سلطات مدينة الأقصر، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة المقدم أشرف أبو الفتوح مدير الإدارة والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، مساء أمس الخميس، حملة موسعة على المقاهي والمولات التجارية والمطاعم والمراكز التجارية لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بالغلق يومياً من 7 مساء لـ 6 صباحا، حتى 31 مارس الجارى.

وجابت حملات ليلية، شوارع مدينة الأقصر بمنطقة حي جنوب ووسط وجارى الآن تنفيذ قرارات الغلق بمنطقة حي شرق، للتأكد من تطبيق قرار الغلق وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار، وجرى التنبيه على أصحاب المقاهى والمطاعم بإغلاق المحلات فورا ومنع جلوس المواطنين منعاً لتطبيق قرار الغرامة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن أن قرارات رئيس الوزراء بشأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب وغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية، من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، سيبدأ تنفيذه من اليوم الخميس بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، مساء أمس الخميس، استجابة عدد كبير من المقاهي والكافيتريات والمحلات والأندية الرياضية ومراكز الشباب، لتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بغلق أماكن التجمعات من السابعة مساءاً وحتى السادسة صباحاً، وخرجت الحملات على المحلات والمقاهى المخالفة للقرار.

 

حملات غلق المقاهي (3)
حملات غلق المقاهي 

 

حملات غلق المقاهي (4)
حملات غلق المقاهي 

 

حملات غلق المقاهي (1)
حملات غلق المقاهي 

 

حملات غلق المقاهي (2)
حملات غلق المقاهي 

 


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