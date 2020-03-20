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صور ..منفذ قسطل بأسوان يستقبل عشرات الطلاب المصريين القادمين من السودان

الجمعة، 20 مارس 2020 07:22 م
صور ..منفذ قسطل بأسوان يستقبل عشرات الطلاب المصريين القادمين من السودان منفذ قسطل يستقبل الطلاب المصريين القادمين من السودان
أسوان – عبد الله صلاح

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استقبل معبر قسطل البرى، اليوم الجمعة، عشرات الطلاب المصريين القادمين من دولة السودان عبر المعبر علي متن أتوبيسات قادمة من السودان، وخضع جميع الطلاب للفحص الطبى ، عن طريق إدارة الحجر الصحى بالميناء .

وشهد المعبر إجراءات مكثفة لسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب إلي الجانب المصري والتيسير عليهم في إنهاء الإجراءات، لعبور جميع الطلاب المصريين القادمين من دولة السودان عبر الميناء.

فى سياق آخر، نفت محافظة أسوان، فى بيان صحفى سابق  ما تردد من شائعات بشأن عزل محافظة أسوان بالكامل بسبب الكورونا، وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين عدم الانسياق خلف المواقع (الاخبارية غير الحرفية) و التي تنشر بيانات كاذبة ولم يصدر اي قرارات بغلق مدينة أسوان  تحت الحجر الصحي.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن ما تم نشره فى أحد المواقع الإلكترونية عن قرار عزل محافظة أسوان بالكامل وتحويلها لحجر صحى عارى تماماً من الصحة وليس له أى أساس بالمرة حيث أن الأمور تسير على مستوى المحافظة بشكل طبيعى بإستثناء تطبيق الإجراءات الإحترازية التى تقوم بها وزارة الصحة والجهات المعنية للوقاية من إنتشار مرض الكورونا المستجد ، لافتاً إلى أنه فى ضوء حرص وزارة الصحة على عدم إنتشار المرض يتم إتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية .

وأوضحت الدكتورة غادة يحيى، نائب محافظ أسوان، أن التوجيهات قاصرة فقط علي جميع المنشأت السياحية بغلقها بدء من الخميس ووضع  جميع العاملين بها تحت الملاحظة بمقار عملهم مدة 14 يوماً، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد هذه الجريدة لنشر الاشاعات في ظل تلك الظروف الحرجة، مؤكدة على توافر كافة المعلومات والبيانات الرسمية عبر صفحة وزارة الصحة المصرية وموقع.

 منفذ قسطل يستقبل الطلاب المصريين القادمين من السودان (1)

منفذ قسطل يستقبل الطلاب المصريين القادمين من السودان (1)

منفذ قسطل يستقبل الطلاب المصريين القادمين من السودان (2)
منفذ قسطل يستقبل الطلاب المصريين القادمين من السودان (2)

منفذ قسطل يستقبل الطلاب المصريين القادمين من السودان (3)
منفذ قسطل يستقبل الطلاب المصريين القادمين من السودان (3)

 

 


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