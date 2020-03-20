اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 08:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال رش وتطهير مستشفي الرمد بشبين الكوم

الجمعة، 20 مارس 2020 07:03 م
صور.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال رش وتطهير مستشفي الرمد بشبين الكوم رش وتطهير مستشفي الرمد بشبين الكوم
المنوفية -محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال رش وتطهير وتعقيم مستشفي الرمد بشبين الكوم ، يأتي هذا في إطار  خطة الدولة لتنفيذكافة الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا .

كما تابع جهود الوحدات المحلية في رش وتعقيم كافة المنشأت الحكومية والمساجد والكنائس وكافة أماكن التجمعات ومراكز الشباب .

ووجه المحافظ ببذل المزيد من الجهد وتكثيف أعمال الرش والتطهير باستخدام المعدات اللازمة ،مشددا علي رؤساء الوحدات المحلية باستكمال خطة التطهير وكذا متابعة تنفيذ توجيهات الحكومة بشأن غلق المطاعم والكافيهات وكافة أماكن التجمعات ومنع تداول الشيشة ، كما شدد علي متابعة غلق قاعات الافراح ودور المناسبات ومنع أي تجمعات وذلك في اطار الحد من انتشار فيروس كورونا .

 ومن جانب آخر، أعلن محافظ المنوفية عن ضبط 5400 كمامة وجه طبية لتجميعهما وبيعهما بأزيد من السعر الرسمي بغرض التربح بمركز ومدينة أشمون ، يأتي هذا في إطار تشديد الرقابة علي الأسواق وشن حملات يومية لضبط المخالفين والمتاجرين بقوت الشعب وضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

كما أعلن عن تحرير 372 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية التى شنتها مديرية التموين والتجارة  الداخلية ، حيث أوضح المحاسب عاطف الجمال بأنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة اليوم الجمعة ، أسفرت عن تحرير 127 محضر مخالفات مخابز " نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم تشغيل"، و245 محضر أسواق "لعدم الإعلان عن الأسعار وإنتهاء الصلاحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي و التشغيل بدون ترخيص".

وأضاف أنه من أبرز القضايا التموينية  التى تم ضبطها، تحرير محضر جنح الشهداء تم التحفظ علي 40 شيكارة دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية وذلك لتجميعه وإعادة بيعه في السوق السوداء ، كما تم تحرير محضر جنح اشمون ضد صاحب مخزن سلع غذائية وضبط " 10 طن أرز ، 2 طن مكرونة ، 200 كرتونة ملح طعام بالإضافة إلي مضبوطات آخري بلغت 13200 طن".

كما تم تحرير 6 محاضر أخري بمركزي تلا وبركة السبع ضد أصحاب محلات بقالة وبيع مواد غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار بالاضافة لبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية .

 

WhatsApp Image 2020-03-20 at 1.49.15 PM (1)
 رش وتطهير مستشفي الرمد بشبين الكوم
WhatsApp Image 2020-03-20 at 1.49.16 PM (1)
 رش وتطهير مستشفي الرمد بشبين الكوم
WhatsApp Image 2020-03-20 at 1.49.16 PM (2)
 رش وتطهير مستشفي الرمد بشبين الكوم
WhatsApp Image 2020-03-20 at 1.49.16 PM
 رش وتطهير مستشفي الرمد بشبين الكوم
WhatsApp Image 2020-03-20 at 1.49.17 PM
 رش وتطهير مستشفي الرمد بشبين الكوم
WhatsApp Image 2020-03-20 at 12.47.16 PM (1)
 رش وتطهير مستشفي الرمد بشبين الكوم
WhatsApp Image 2020-03-20 at 12.47.17 PM (2)
 رش وتطهير مستشفي الرمد بشبين الكوم

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

محافظ المنوفيه

محافظه المنوفيه

حركة محليات

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة