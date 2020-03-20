صور.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال رش وتطهير مستشفي الرمد بشبين الكوم

المنوفية -محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال رش وتطهير وتعقيم مستشفي الرمد بشبين الكوم ، يأتي هذا في إطار خطة الدولة لتنفيذكافة الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا .

كما تابع جهود الوحدات المحلية في رش وتعقيم كافة المنشأت الحكومية والمساجد والكنائس وكافة أماكن التجمعات ومراكز الشباب . ووجه المحافظ ببذل المزيد من الجهد وتكثيف أعمال الرش والتطهير باستخدام المعدات اللازمة ،مشددا علي رؤساء الوحدات المحلية باستكمال خطة التطهير وكذا متابعة تنفيذ توجيهات الحكومة بشأن غلق المطاعم والكافيهات وكافة أماكن التجمعات ومنع تداول الشيشة ، كما شدد علي متابعة غلق قاعات الافراح ودور المناسبات ومنع أي تجمعات وذلك في اطار الحد من انتشار فيروس كورونا . ومن جانب آخر، أعلن محافظ المنوفية عن ضبط 5400 كمامة وجه طبية لتجميعهما وبيعهما بأزيد من السعر الرسمي بغرض التربح بمركز ومدينة أشمون ، يأتي هذا في إطار تشديد الرقابة علي الأسواق وشن حملات يومية لضبط المخالفين والمتاجرين بقوت الشعب وضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

كما أعلن عن تحرير 372 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية ، حيث أوضح المحاسب عاطف الجمال بأنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة اليوم الجمعة ، أسفرت عن تحرير 127 محضر مخالفات مخابز " نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم تشغيل"، و245 محضر أسواق "لعدم الإعلان عن الأسعار وإنتهاء الصلاحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي و التشغيل بدون ترخيص".

وأضاف أنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها، تحرير محضر جنح الشهداء تم التحفظ علي 40 شيكارة دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية وذلك لتجميعه وإعادة بيعه في السوق السوداء ، كما تم تحرير محضر جنح اشمون ضد صاحب مخزن سلع غذائية وضبط " 10 طن أرز ، 2 طن مكرونة ، 200 كرتونة ملح طعام بالإضافة إلي مضبوطات آخري بلغت 13200 طن".

كما تم تحرير 6 محاضر أخري بمركزي تلا وبركة السبع ضد أصحاب محلات بقالة وبيع مواد غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار بالاضافة لبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية .

رش وتطهير مستشفي الرمد بشبين الكوم

رش وتطهير مستشفي الرمد بشبين الكوم

رش وتطهير مستشفي الرمد بشبين الكوم

رش وتطهير مستشفي الرمد بشبين الكوم

رش وتطهير مستشفي الرمد بشبين الكوم

رش وتطهير مستشفي الرمد بشبين الكوم