صور.. غلق وغرامات على 200 مقهى ومطعم ومحال بالجيزة خالفوا قرار الغلق

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت محافظة الجيزة من غلق وتشميع وتوقيع غرامات رادعه على حوالى 200 مقهى ومطعم ومحال تجارية وكافيتريات لم تلتزم بتنفيذ قرارات الغلق فى المواعيد المقررة ،حيث قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملات مكبرة حتى الساعات الاولى من صباح اليوم للتأكد من التزام المحال بقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق الساعة السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا .

وقام محافظ الجيزة بتشميع احد محلات المأكولات الشهيرة بشارع فيصل الرئيسى لعدم التزامه بالغلق ووضعه سواتر من القماش لحجب الرؤية عنه موجها بتطبيق غرامة رادعه على المحل واتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

اشار راشد انه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة يومية لتنفيذ القرارات التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين وفرض حاله الالتزام على المحال والمنشآت التجارية .

شملت جوله محافظ الجيزة شوارع الاهرام وفيصل والبحر الاعظم وربيع الجيزى ومراد والجامعة وثروت والتحرير ومحى الدين ابو العز وشهاب وجامعه الدول العربية وميت عقبة والسودان وعددا من الشوارع الحيوية ببولاق وشمال الجيزة .

اكد راشد ان القرار يشمل اغلاق جميع المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات) وما يُماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب والذى يبدأ سريانه الساعة السابعة مساءًا ويستمر للساعة السادسة صباحاً حتى نهاية الشهر الجارى .

وأكد أن القرار لا يسرى على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها، ووجه راشد خلال جولته الذى رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام بحملات رصد ميدانى لحاله الشوارع لمتابعة مدى التزام المحال بقرارات الغلق والتعامل الفورى مع المخالفين .

كما تابع راشد غلق وتشميع قاعات افراح بشارع البحر الاعظم بحى جنوب الجيزة لاستخدام قاعاتها كمراكز للدروس الخصوصية للطلاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتحفظ على محتويات القاعات وإخلاءها من أى طلاب .





















محافظة الجيزة تغلق وتوقع غرامات رادعه علي 200 مقهي ومطعم ومحال مخالف

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت محافظة الجيزة من غلق وتشميع وتوقيع غرامات رادعه علي حوالي 200 مقهي ومطعم ومحال تجارية وكافيتريات لم تلتزم بتنفيذ قرارات الغلق في المواعيد المقررة .

حيث قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملات مكبرة حتي الساعات الاولي من صباح اليوم للتأكد من التزام المحال بقرار رئيس مجلس الوزراء بإلاغلاق الساعه السابعة مساءا وحتي السادسة صباحا .

حيث قام محافظ الجيزة بتشميع احد محلات المأكولات الشهيرة بشارع فيصل الرئيسي لعدم التزامة بالغلق ووضعه سواتر من القماش لحجب الرؤية عنه موجها بتطبيق غرامة رادعه علي المحل واتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

اشار راشد انه تم التشديد علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة يومية لتنفيذ القرارات التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين وفرض حاله الالتزام علي المحال والمنشأت التجارية .

شملت جوله محافظ الجيزة شوارع الاهرام وفيصل والبحر الاعظم وربيع الجيزي ومراد والجامعه وثروت والتحرير ومحي الدين ابو العز وشهاب وجامعه الدول العربية وميت عقبة والسودان وعددا من الشوارع الحيوية ببولاق وشمال الجيزة .

اكد راشد ان القرار يشمل اغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات) وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب والذى يبدأ سريانه الساعة السابعة مساءًا ويستمر للساعة السادسة صباحاً حتى نهاية الشهر الجارى .

مؤكدا ان القرار لا يسرى على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ووجه راشد خلال جولته الذي رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام بحملات رصد ميداني لحاله الشوارع لمتابعة مدي التزام المحال بقرارات الغلق والتعامل الفوري مع المخالفين .

كما تابع راشد غلق وتشميع قاعات افراح بشارع البحر الاعظم بحي جنوب الجيزة لاستخدام قاعاتها كمراكز للدروس الخصوصية للطلاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتحفظ علي محتويات القاعات وإخلاءها من اي طلاب .