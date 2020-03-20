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صور.. عودة نشاط التعليم بمدارس الصين بعد السيطرة على "كورونا"

الجمعة، 20 مارس 2020 09:49 ص
صور.. عودة نشاط التعليم بمدارس الصين بعد السيطرة على "كورونا" عودة النشاط لمدارس الصين
كتب كامل كامل

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استأنفت عدد من المدارس فى الصين، نشاطها بعد توقف استمرار فترة انتشار فيروس كورونا الذى تفشى من مدينة ووهان الصينية إلى الكثير من دول العالم، حيث أظهرت الصور التي نشرتها الوكالة الصينية "شينخوا" عودة النشاط بالمدارس مع إجراءات احترازية للطالب والتلاميذ، كغسل اليدين وخضوع التلاميذ لفحص درجة حرارة الجسم قبل دخولهم المدارس أو الفصول التعليمية.

ولم تسجل الصين اليوم أى إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا لليوم الثانى على التوالى، فى حين ارتفع عدد الإصابات اليومية بين مسافرين جاؤوا إلى البلاد ليبلغ مستوى قياسيا جديدا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن البر الرئيسي سجل 39 إصابة مؤكدة جديدة أمس الخميس، جميعها بين وافدين قدموا إلى البلاد.

وقالت السلطات الصحية اليوم الجمعة إن من ضمن الإصابات الجديدة بين الوافدين 14 حالة في قوانجدونج وثمانى إصابات فى شنجهاى وست حالات في بكين.

ولم تشهد مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي وبؤرة انطلاق المرض، أي حالات جديدة لليوم الثاني.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة على بر الصين الرئيسي إلى 80967 حالة. وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس في بر الصين الرئيسي 3248 حتى نهاية يوم الخميس بزيادة ثلاث حالات عن اليوم السابق

11111طالبة تخضع لقياس درجة الحرارة
طالبة تخضع لقياس درجة الحرارة

2222طلاب يغسلون أيديهم قبل دخول قاعة المطعم في مدرسة بمقاطعة تشينجهاي بشمال غربي الصين
طلاب يغسلون أيديهم قبل دخول قاعة المطعم في مدرسة بمقاطعة تشينجهاي بشمال غربي الصين

3333طلاب بعد عودة النشاط التعليمى
طلاب بعد عودة النشاط التعليمى

 


الصين

مدينة ووهان

مدارس الصين

كورونا

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