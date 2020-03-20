اليوم السابع
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صور.. شباب طما بسوهاج يشاركون فى تعقيم وتطهير دور العبادة للوقاية من كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 02:17 م
صور.. شباب طما بسوهاج يشاركون فى تعقيم وتطهير دور العبادة للوقاية من كورونا تطهير وتعقيم المساجد
سوهاج محمود مقبول

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قال الدكتور أحمد طلعت أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه أطلق مبادرة للوقاية من فيروس كورونا، وهى تعقيم المساجد والكنائس فى مركز طما شمال المحافظة، حيث لاقت المبادرة قبولا بين شباب القرى المختلفة الذين شاركوا فيها كلا في قريته.

وأكد أبو دومة، أن الحملة تأتى في إطار خطة الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، قائلاً:"أطلقت الحملة انطلاقا من المسئولية المجتمعية التى يجب أن تكون لدى كل مصري يخشى على وطنه، لذلك أطلقناها تحت شعار "احمى وطنك".

وأوضح أبو دومة، أنه سيقدم كافة الكميات اللازمة من مستحضر الكلور اللازم لعملية التعقيم للجهات المختصة والمنوط بها تعقيم تلك المؤسسات سواء التعليمية أو الدينية أو الحكومية قبل نهاية هذا الأسبوع، مشيرا إلي أنه سيوفر مطهر الكلور اللازم للتطهير ضد فيروس كورونا لـ 900 مسجد و100 كنيسة و250 مدرسة ومعهد أزهرى، مشيرًا إلى أنه سوف يتم التسليم لإدارة الأوقاف ومطرانية الأقباط الأرثوذكس والكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية والإدارة التعليمية وإدارة المعاهد الأزهرية والوحدة المحلية والإدارات المختلفة .

ودعا عضو مجلس نقابة الصيادلة، الشباب للتفاعل مع المبادرة، للتعاون معا في الوقاية وحماية أنفسنا وبلدنها من هذا العدو الشرس "فيروس كورونا"، مؤكدًا أنه تواصل معه عدد من الشباب من القرى المختلفة وبالفعل تم تعقيم وتطهير عدد من المساجد والكنائس.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد استمرار المحافظات فى اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا، حيث واصلت المحافظات أعمال تطهير دوواينها والمصالح الحكومية ودور العبادة، والمدارس، مشيرًا إلى أنه يتلقى تقارير دورية من المحافظات حول ما يتم اتخاذه من تدابير احترازية وأعمال تطهير وتعقيم.

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