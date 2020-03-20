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صور.. رفع 230 طن مخلفات فى الأقصر للحماية من الأوبئة

الجمعة، 20 مارس 2020 03:12 م
صور.. رفع 230 طن مخلفات فى الأقصر للحماية من الأوبئة إزالة تراكمات القمامة
الأقصر – أحمد مرعى

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واصل رجال مدن محافظة الأقصر، حملات مكثفة على مدار الأسبوع الماضى ضمن أسبوع النظافة، حملات نظافة مكبرة لرفع التراكمات والمخلفات بالشوارع، وذلك ضمن خطط المدن للحفاظ على النظافة وإزالة المخلفات والقمامة لحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات اليومية للنظافة وإزالة المخلفات من كافة ومدن المحافظة خلال تلك الأيام ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

ففى مدينة الطود تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود أعمال رفع 70 طن من مخلفات الري الناتجة عن تطهير ملتقى ترعة السلامية والحوشة بمدخل حاجر العديسات قبلى، والتي كانت تعوق الحركة المرورية بالطريق حيث تم تمهيد وتوسعة الطريق بعد رفع الأتربة، بمعدات الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي برئاسة هشام علي أبازيد، حيث أوضح رئيس المدينة، أنه جارى متابعة الأعمال الجارية بالمركز في جميع القطاعات والخدمات بالمركز لتوجيهات السيد المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر، حيث تم رفع 120 طن أتربة من طرق وشوارع قرية العديسات قبلي، وجاري متابعة جميع القرى والنجوع بالمركز من نظافة ورفع الأتربة وتجميل وكهرباء وصرف صحي وخدمات طبيه، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود أعمال الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري برئاسة محمد حسن علي حسين، حيث تركيب 6 أعمدة إنارة بطرق وشوارع القرية من أعمال تركيب الأعمدة، موضحاً أن المستهدف تركيب 15 عامود إناره بطرق وشوارع قرية العديسات بحري ضمن الخطة الاستثمارية، بمدخل نجع الظاهري والطريق المجاورة لمدرسة عبد العزيز العديسي لإنارة الشارع، وتوزيع أحمال محول الكهرباء داخل نجع أم غرباب، وتركيب 5 أعمدة لإنارة الشارع الموازي لطريق مستشفى العديسات كونه طريق بديل لشارع المستشفى.

وفى مدينة الزينية قامت الوحدة المحلية لقرية العشى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية  شمال الأقصر بتنفيذ حملة لرفع التراكمات والمخلفات، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية العشى برفع 40 طن من التراكمات والمخلفات من الطرق، وذلك بقيادة عبدالحكيم أحمد رئيس قرية العشى، ومكي عمر سكرتير القرية، كما تم قص وتهذيب الأشجار بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية  واشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز.

كما أكد رئيس مدينة الزينية أنه جارى العمل فى التوصيلات المنزلية فى المدينة  وجارى استكمال إنارة  الطرق الجانبية لخط  السكة الحديد حيث أنه تم تركيب عدد 80  عمود إنارة جهد منخفض وتم تركيب الأسلاك والكشافات ومازال العمل مستمر على الطريق، مضيفاً أنه تم تسليم  طريق نصرالله الى الشركة الوطنية وذلك  لتنفيذ أعمال الصرف الصحي من محطة محولات بدران حتى العشى على مسافة حوالى 8 كيلو، مؤكداً على انتظام العمل بمنظومة النظافة بالقرى لرفع المعاناة عن المواطنين وتمهيد الطرق لحين الانتهاء من مشروع الصرف الصحي.

الأقصر تواصل حملات النظافة الإحترازية ضد كورونا بحملات النظافة بالمدن (2)
 
 
الأقصر تواصل حملات النظافة الإحترازية ضد كورونا بحملات النظافة بالمدن (2)
 
 
الأقصر تواصل حملات النظافة الإحترازية ضد كورونا بحملات النظافة بالمدن (3)
 
 
 
الأقصر تواصل حملات النظافة الإحترازية ضد كورونا بحملات النظافة بالمدن (1)

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اخبار الاقصر

حملات نظافة بالاقصر

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ازالة قمامة بالاقصر

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