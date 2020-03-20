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صور.. رئيس مدينة طور سيناء يترأس لجنة إغلاق المقاهي والمطاعم

الجمعة، 20 مارس 2020 12:45 ص
صور.. رئيس مدينة طور سيناء يترأس لجنة إغلاق المقاهي والمطاعم أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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ترأس أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء لجنة الإشراف على قرار إغلاق المقاهي والمطاعم السابعة مساء اليوم حفاظا على الصحة العامة ومواجهة فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شارك في الحملة رئيس مباحث التموين.

وقال أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء إمتثل أصحاب المقاهي والمطاعم لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بإغلاق جميع المقاهي والمطاعم حفاظا على الصحة العامة ومواجهة فيروس كورونا، كما تم تنفيذ قرار إغلاق المقاهي والمطاعم مدينة شرم الشيخ وارس سدر وسانت كاترين و مدينة دهب.

كما تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك خلال حملة تفتيشية مكبرة على مدار يومين، لضبط سوق الدواء والمستلزمات الطبية بجميع مدن المحافظة، من ضبط صيدليات تبيع مستلزمات طبية بأسعار مبالغ فيها أعلي من السعر السائد بالأسواق، وأخرى بدون ترخيص وأخري تبيع أدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة، وكذا الإمتناع عن بيع مستلزمات طبية فقد جري تحرير خمس محاضر ضبط والعرض علي النيابات العامة المختصة بطور سيناء وشرم الشيخ لإتخاذ اللازم قانونا بشأنهم

وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتشكيل لجان بهدف حماية المستهلك بشكل عام وضبط سوق الدواء علي مستوي المحافظة بصفة خاصة.

من جانبه أكد الدكتور أيمن رخا مدير عام مديرية الصحة بالمحافظة أن تلك الحملات مستمرة لضبط سوق الدواء في إطار تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وذلك لحماية المستهلك وضبط الأسواق للتأكيد علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وضبط محتكري المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، مؤكدا بأنه تم المرور علي عدد خمسة عشر صيدليه بمدينة طور سيناء وشرم الشيخ و2 مكتب مستلزمات طبية حتي الان وجاري المرور والتفتيش علي باقي الصيدليات بمدن المحافظة.

 

 

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