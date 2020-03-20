صور.. رئيس جهاز العاشر من رمضان: غلق 33 مقهى وكافيه ومصادرة 615 شيشة

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، غلق 33 مقهى وكافيه، ومصادرة 615 شيشة، ورفع 760 كرسي بلاستيك وحديد وخشب، ورفع جميع الإشغالات أمام المحلات غير الملتزمة بقرارات الدولة.

وأكد استمرار الحملات فى كل أحياء المدينة، لتنفيذ القرارات الصادرة، حفاظا على صحة المواطنين وأرواحهم، ووقاية من انتشار فيروس كورونا.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد أكد أن هناك تكليفاتٍ لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بشن حملات مكبرة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأنه يتم تطبيق القرارات بالمدن كافة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على أنه لا تهاون فى تطبيق تلك القرارات، وعلي جميع المواطنين بالمدن الجديدة، الالتزام بالتعاون في تطبيقها، وسنتعامل بحسم مع المخالفين.

وتنفيذا لتلك التكيفات، قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر: تم شن حملة مكبرة لمصادرة الشيش بالمقاهي والكافيهات وإزالة المخالفات، ومتابعة قرار غلق المحال المخصصة بغرض غير بيع السلع الغذائية من الساعة ٧ مساءً وحتى الساعة ٦ صباحاً حتى 31 مارس الجاري، وذلك تحت إشراف المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز للتنمية ومديري إدارات ( التنمية - الأحياء -الإشغالات ) وبالإشتراك مع شرطة ومباحث التعمير والمرافق.

وقال المهندس شريف الشربيني: شملت الحملة ( منطقة المحور المركزي - مولات الحصري - منطقة مولات الحي السابع - الحي الرابع "سنتر المدينة " - أمام مسجد عماد راغب - محور الكفراوي )، بجانب إزالة ممر محول نشاط مقهى وحمام بالطريق للقطعة رقم 1390 بالحي الرابع المجاورة السابعة.



جهاز العاشر يشن حملات لرفع الشيشه من المقاهى (1)



جهاز العاشر يشن حملات لرفع الشيشه من المقاهى (2)



جهاز العاشر يشن حملات لرفع الشيشه من المقاهى (3)



جهاز العاشر يشن حملات لرفع الشيشه من المقاهى (4)



جهاز العاشر يشن حملات لرفع الشيشه من المقاهى (5)



جهاز العاشر يشن حملات لرفع الشيشه من المقاهى (6)



جهاز العاشر يشن حملات لرفع الشيشه من المقاهى (7)