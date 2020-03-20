صور.. رؤساء الوحدات المحلية بالمنيا يتابعون تنفيذرقرار إغلاق المقاهى والمطاعم

المنيا- حسن عبد الغفار

قام رؤساء المجالس المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا، بجولات ليلية للاطمئنان على تنفيذ القرار الصادر بإغلاق المقاهى والمطاعم من الساعة السابعة مساءا حتى السادسة صباحا .

يأتى ذلك ضمن الأجراءات التى تتخذها الدولة للحد من انتشار الكورونا، وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا باغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم من الساعة السابعة مساءا إلي الساعة السادسة صباحا حتي 31مارس 2020، حيث قام عماد حسن نائب رئيس مركز سمالوط، ومحمد عطية سكرتير عام المركز، بتنفيذ القرار من خلال المرور علي المطاعم والمقاهي بالمدينة.

وطالبت الوحدة المحلية بسمالوط الجميع بأن يلتزموا بقرارات الدولة تغليبا للمصلحة العامة وأن من يخالف تلك القرارات سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس تنفيذا لقرار محافظ المنيا بغلق المقاهي والمطاعم فى السابعه مساءا، قام هاني محمود رئيس مجلس قروى نزلة البدرمان التابع لمركز ديرمواس، وذلك لمتابعة الالتزام بتنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه المخالفين.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كلف رؤساء المراكز التسع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا ، وذلك ضمن تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يأتي ذلك تنفيذ لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث أصدر قرارا ينص في مادته الأولي "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

كما وجه المحافظ بمتابعة إغلاق صالات اللياقة البدنية والأندية الصحية الواقعة بنطاق كل مركز ،تماشيا مع قرار تأجيل النشاط الرياضي والتجمعات الرياضية لمدة أسبوعين وحتى اشعار اخر .