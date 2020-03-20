اليوم السابع
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صور.. حملة مكبرة لغلق المطاعم والمحال بمدينة بلبيس لمواجهة كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 09:55 م
صور.. حملة مكبرة لغلق المطاعم والمحال بمدينة بلبيس لمواجهة كورونا حملة مكبرة لغلق المطاعم والمحال
الشرقية- فتحية الديب

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، بالتنسيق مع المحليات بمجلس مدينة بلبيس،  برئاسة اللواء سامي علام، رئيس مركز ومدينة بلبيس، حملة مكبرة، بمشاركة العميد عصام هلال،مأمور مركز شرطة بلبيس،والعقيد مصطفي رشاد، نائب المأمور، لمتابعة غلق المطاعم والمحال التجارية والمقاهي،تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمحال التجارية من السابعة مساء،حتي السادسة صباحا.

في سياق متصل، أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية  والعديد من الأسواق، بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية  على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية .

وأكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، أن الحملات تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازيةالتى تتخذها المحافظة لتنفيذ لتوجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامةللمواطنين ، مؤكدا أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء باتخاذ الإجراءاتالقانونية حيال غير الملتزمين ، مناشد المواطنين بالإبتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجدبها، مثل الكافيهات والمطاعم والـ"سيبرات" الموجودة بأنحاء المحافظة حرصاعلى سلامتهم والحد من انتشار الامراض الفيروسية والمعدية. وكان المحافظ اصدر قراراً بمنع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري ، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرىي مديريات " التموين - الصحة - الطب البيطري" بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الاسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بالأسواق والإطمئنان على صلاحيتها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

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 حملة مكبرة لغلق المطاعم والمحال
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