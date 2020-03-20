اليوم السابع
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صور.. حملة مفاجئة لنائب محافظ الغربية على الصيدليات ويحرر محاضر للمتلاعبين بالأسعار

الجمعة، 20 مارس 2020 11:37 ص
صور.. حملة مفاجئة لنائب محافظ الغربية على الصيدليات ويحرر محاضر للمتلاعبين بالأسعار نائب محافظ الغربية يفاجئ الصيدليات
الغربية مصطفى عادل

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أجرى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية جولة مفاجئة، بمدينة المحلة الكبري قام خلالها بالتفتيش علي عدد من الصيدليات بمنطقة منشية البكري ووسط البلد، مصطحبا لجنة من تفتيش إدارة الصيادلة ومباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الكحول والمعقمات والكمامات ومساحيق النظافة المخزنة وعدم طرحها للبيع للمواطنين بهدف استغلال الأزمة وبيعها فى السوق السوداء، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأكد نائب محافظ الغربية علي توفير المواد المطهرة في الصيدليات بأسعارها الطبيعية، والتصدي بكل حسم للمتلاعبين بالأسعار.

من ناحية اخرى أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية علي استمرار أعمال المتابعة اليومية للقرارات الصادرة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحة المواطنين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية الي جانب مراقبة الأسواق ومتابعة توافر السلع وعدم زيادة الأسعار.

وشدد محافظ الغربية على رؤســـاء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذا القرارات موضع التنفيذ واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وقال المحافظ، أنه يوجد لدى محافظة الغربية مخزون استراتيجي من جميع السلع لمدة تكفي أكثر من 6 شهور، مؤكدا أنه يجرى مواصلة العمل على مدار الساعة بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات، وذلك لضبط المخالفين.

وأضاف علي استمرار الحملات المكثفة على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية لمكافحة جشع التجار واستغلال البائعين للأزمة، مشيرا الي استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة علي مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

 

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