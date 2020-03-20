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صور.. تعقيم العيادات الخارجية بمستشفى بنها الجامعى ضد الكورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 12:04 ص
صور.. تعقيم العيادات الخارجية بمستشفى بنها الجامعى ضد الكورونا مستشفى بنها الجامعى
القليوبية نيفين طه

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أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ،عن عدة إجراءات احترازية قامت بها إدارة  مستشفي بنها الجامعي  بأشراف الدكتور مصطفى القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفي والدكتور طارق العيسوى المدير التنفيذي للمستشفي منها المرور الدوري والمستمر للتوعية بإخطار انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكيد علي اتباع تعليمات وزارة الصحة ف النظافة الشخصية وطرق التعامل مع المرضي وطرق مكافحة العدوي وإجراءات السلامة والصحه المهنيه بجانب تعقيم العيادات الخارجيه بالمستشفيات بالتعاون مع وحده الأزمات والكوارث بالجامعة.
 
وأشار إلي أنه تم اخلاء الزائرين والغاء الزيارة من المستشفيات ومنع الزيارة طبقا لقرار وزير التعليم العالي بالتعاون مع الأمن الإدارى  حفاظا على صحة المرضي .
 
وفي سياق آخر عقدت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا لمناقشة طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بحضور الدكتورة أمال السيد جاب الله مدير عام الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة ، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث ، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ومديرى عموم كليات الجامعة.

وقالت راندا مصطفى إن الاجتماع يأتى فى إطار وضع خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم مناقشة تعقيم وتطهير كافة المبانى والمنشأت الجامعية على المدى القصير والطويل عن طريق استخدام الكلور بشكل يومى، كما سيتم وضع آليات للرش وأساليب النظافة والتعقيم للكليات والمعامل والمكاتب الإدارية كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا .

وطالبت نائب رئيس الجامعة بتقليل أعداد المرافقين للمرضى والزيارات اليومية داخل المستشفى الجامعى ببنها ، منعا للتكدس والزحام ، كما وجهت بضرورة فتح النوافذ والتهوية الجيدة بصفة مستمرة .

وأعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الجامعة ، استمرار رفع حالة الطوارئ واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماعا موسعا بحضور نواب رئيس الجامعة والقيادات الإدارية وإدارة الأزمات والكوارث وتوزيع مهام العمل.

 
 
 
 
 
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