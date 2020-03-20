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صور.. المترو يواصل تطهير القطارات والمحطات وبث رسائل توعية بأعراض كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 11:03 ص
صور.. المترو يواصل تطهير القطارات والمحطات وبث رسائل توعية بأعراض كورونا المترو يواصل حملة تطهير قطاراته ومحطاته
كتب رضا حبيشى

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واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أعمال التطهير والتعقيم المستمر لكافة المحطات والقطارات وتوفير ملصقات للتوعية بالمحطات وبث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه.

وشددت شركة المترو على العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم ارتداء الكمامات الطبية والجوانتى وتعقيم الأيدى على مدار اليوم.

كانت شركة المترو أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيرو، ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.

 

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كورونا

المترو

تطهير المترو

فيروس كورونا

اخبار مصر

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