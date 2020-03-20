صور.. الرى: إزالة 267 ألف و670 مخالفة على المجارى المائية منذ يناير 2015

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرًا بشأن موجات الحملات التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتى تضمنت تنفيذ 267.670 ألف إزالة على النيل ومنافع الرى والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015 .

أوضح التقرير أنه تم إزالة 287 حالة تعدى على نهر النيل ومنافع الرى والصرف على مستوى الجمهورية على مدار الأسبوع الماضى حيث قام قطاع حماية النيل بتنفيذ 153 إزالة على طول النهر وفرعيه ، فيما قام قطاع الرى بتنفيذ 84 إزالة على منافع الرى ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 50 إزالة على منافع الصرف.

فيما أوضح المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجارى بتنفيذ عدد من حملات الإزالة بمختلف المحافظات وأسفرت عن تنفيذ 153 حالة تعدى بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحليات وعلى مستوى كافة المحافظات النيلية، ليصبح إجمالى ما تم ازالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015 حوالى 52 الف و435 حالة تعدى على مجرى نهر النيل وتنوعت الازالات ما بين مبانى سكنية واعمال ردم ونسايل وخلافه وسيستمر القطاع بكامل اجهزته فى بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى الى التعديات على مجرى نهر النيل والمحافظة على شريان الحياة بكل إصرار.

من جانبه أشار المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بأن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال الأسبوع وأسفرت عن تنفيذ 84 إزالة شملت إزالة 2 بمحافظة القليوبية و عدد 15 بمحافظة المنوفية و 24 بمحافظة الدقهلية و 27 بمحافظة الجيزة و 16 بمحافظة سوهاج ليكون إجمالى الازالات بقطاع الرى 140031 إزالة.

كما أشار المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجارى بتنفيذ العديد من الإزالات فى نطاق الوجهين البحرى و القبلى بلغت 50 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد 4 محافظات وقد تضمنت تنفيذ عدد 2 إزالة بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية بعدد 2 إزالة ، وتنفيذ 24 إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظات بنى سويف 2 إزالة- المنيا 22 إزالة ، بالإضافة لتنفيذ 24 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط 24 إزالة، ليصبح إجمالى ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بعدد 75204

وتنوعت الإزالات مابين مبانى خرسانية ومبانى بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وزراعة الجسور و ردم وقطع الجسور وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وستستمر الوزارة بكافة أجهزتها فى بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى الى التعديات على مجرى نهر النيل والمجارى المائية والمحافظة على شريان الحياة بكل إصرار.

وأكدت الوزارة مضيها قدما فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ على نهر النيل ومنافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وصولا للهدف المنشود للحفاظ على نهر النيل وكافة المجارى المائية من التعديات.