صور.. الجيش الإيطالى ينتشر لفرض العزل فى المناطق الموبوءة بكورونا

رويترز

قال رئيس منطقة لومبارديا الإيطالية اليوم الجمعة إن الحكومة وافقت على نشر الجيش فى منطقته لفرض العزل فى إطار مكافحة فيروس كورونا الذى لا يتباطأ انتشاره هناك، وقال أتيليو فونتانا خلال مؤتمر صحفى "تمت الموافقة على (طلب الاستعانة بالجيش)... سيجرى نشر 114 جنديا فى أنحاء لومبارديا... لا يزال هذا العدد قليلا جدا لكنها خطوة إيجابي".

وطلبت لومبارديا من الحكومة تشديد القيود المطبقة بالفعل التى تشمل إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وحظر التجمعات العامة.

وأضاف فونتانا، دون ذكر أرقام، أن العدوى تواصل الانتشار فى لومبارديا التى سجلت أعلى عدد من الوفيات بالفيروس فى إيطاليا.

وقال "للأسف لا نشهد أى تغير فى اتجاه الأرقام الآخذة فى الزيادة".



انتشار قوات الجيش الإيطالى



انتشار قوات الجيش



حظر تجوال بإيطاليا



حظر تجوال فى إيطاليا



قوات الجيش الإيطالى



قوات الجيش تنتشر فى شوارع إيطاليا



قوات الجيش فى إيطاليا