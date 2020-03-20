اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 05:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الجيش الإيطالى ينتشر لفرض العزل فى المناطق الموبوءة بكورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 04:22 م
صور.. الجيش الإيطالى ينتشر لفرض العزل فى المناطق الموبوءة بكورونا قوات الجيش الإيطالى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس منطقة لومبارديا الإيطالية اليوم الجمعة إن الحكومة وافقت على نشر الجيش فى منطقته لفرض العزل فى إطار مكافحة فيروس كورونا الذى لا يتباطأ انتشاره هناك، وقال أتيليو فونتانا خلال مؤتمر صحفى "تمت الموافقة على (طلب الاستعانة بالجيش)... سيجرى نشر 114 جنديا فى أنحاء لومبارديا... لا يزال هذا العدد قليلا جدا لكنها خطوة إيجابي".

وطلبت لومبارديا من الحكومة تشديد القيود المطبقة بالفعل التى تشمل إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وحظر التجمعات العامة.

وأضاف فونتانا، دون ذكر أرقام، أن العدوى تواصل الانتشار فى لومبارديا التى سجلت أعلى عدد من الوفيات بالفيروس فى إيطاليا.

وقال "للأسف لا نشهد أى تغير فى اتجاه الأرقام الآخذة فى الزيادة".

انتشار قوات الجيش الإيطالى
انتشار قوات الجيش الإيطالى

 

انتشار قوات الجيش
انتشار قوات الجيش

 

حظر تجوال بإيطاليا
حظر تجوال بإيطاليا

 

حظر تجوال فى إيطاليا
حظر تجوال فى إيطاليا

 

قوات الجيش الإيطالى
قوات الجيش الإيطالى

 

قوات الجيش تنتشر فى شوارع إيطاليا
قوات الجيش تنتشر فى شوارع إيطاليا

 

قوات الجيش فى إيطاليا
قوات الجيش فى إيطاليا

 

مواطنة تفترش علم إيطاليا
مواطنة تفترش علم إيطاليا

 


إيطاليا

لومبارديا

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم إلى 10 آلاف شخص وإصابة ربع مليون آخرين.. إيطاليا تسجل أكثر حالات وفاة بـ3405 متوفى.. إسبانيا تعلن وفاة أكثر من ألف حالة.. والسعودية تتخذ تدابير عاجلة بـ120 مليار ريال

الجمعة، 20 مارس 2020 04:00 م

إيطاليا تطالب باستخدام موارد صندوق إغاثة تابع للاتحاد الأوروبي بسبب كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 02:16 م

زواج زمن الكورونا.. عروسان إيطاليان يتممان زفافهما بالأقنعة فى إيطاليا

الجمعة، 20 مارس 2020 01:13 م

كوريا الجنوبية تقرر إجلاء رعاياها من إيطاليا بسبب كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 12:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة